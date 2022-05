La rencontre des ainés Nord-du-Québec est remise à 2023

La 10e édition de la Rencontre des ainés Nord-du-Québec devait avoir lieu à Chapais au mois de septembre prochain. Cependant, la Ville a pris la décision de remettre l’évènement en 2023 afin de donner la chance au comité organisateur de mettre sur pied une activité de qualité. Il faut comprendre que l’organisation d’un tel évènement, regroupant plusieurs organisations et villes, prend plusieurs mois.

La mairesse de Chapais, Mme Isabelle Lessard, a bien voulu commenter le report de cette activité qui devait avoir lieu dans sa municipalité. « L’organisation d’un tel évènement prend environ un an et, au moment de commencer la préparation de la 10e édition au mois de septembre dernier, nous étions en pleine période de COVID. Il avait encore beaucoup trop d’incertitude pour commencer les préparatifs. » Il faut dire qu’une telle rencontre demande pas mal de logistique. Il y a plusieurs compétitions, que ce soit celles des jeux de cartes, les fléchettes, les sacs de sable, sans oublier les repas et les spectacles. La rencontre n’est pas le seul évènement dans cette situation alors qu’elle nous apprenait que les Rencontres jeunesse seraient aussi reportées d’un an.

À l’an prochain

« Dès le mois de septembre prochain, Mme Sylvie Bédard, organisatrice de l’évènement, va se mettre au travail avec son équipe pour accueillir la rencontre en mai 2023 », nous confirme Mme Lessard. Il faut dire que la Ville de Chapais a été l’hôtesse de la 8e Rencontre des ainés Nord-du-Québec en 2017. À l’époque, Mme Bédard était également l’organisatrice de la rencontre qui avait réuni à l’époque plus de 150 participants avec une trentaine de bénévoles. Cette rencontre avait connu un grand succès. « Il faut donc se dire que ce n’est que partie remise et nous serons contents de recevoir la 10e édition l’an prochain », lance la mairesse Lessard.