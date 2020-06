La réouverture des écoles en automne est une bonne chose pour la CSBJ

La Commission scolaire de la Baie-James (CSBJ) se réjouit de l’annonce du ministre Roberge de rouvrir les écoles primaires et secondaires à l’automne prochain. Selon la direction, il en est plus bénéfique pour les élèves.

Le directeur général de la CSBJ, Michel Laplace, a affirmé que les directions des écoles et lui sont très heureux de l’annonce. « L’enseignement à distance a ses limites. On ne veut pas que ça apporte trop de conséquences aux jeunes », a-t-il souligné. La directrice du service de l’enseignement de la CSBJ, Bianca Tremblay, rappelle que l’école est un milieu de vie important pour l’élève, notamment grâce au contact avec les enseignants et les autres enfants.

M. Laplace et Mme Tremblay sont toutefois conscients qu’une charge de travail importante les attend pour arriver à la réouverture complète des écoles. Le travail à faire est toutefois bien commencé, car l’étape scolaire de ce printemps a nécessité beaucoup d’adaptation. « Dans les derniers mois, nous avons fait des pas de géants », soutient Michel Laplace, en expliquant que le dévouement des équipes-écoles a facilité et facilitera les changements. Pour Bianca Tremblay, la rapidité avec laquelle les écoles se sont adaptées à la nouvelle réalité lors de la précédente rentrée en mai est signe que tout devrait bien se passer en automne.

Plus de détails dans notre édition papier du 24 juin.