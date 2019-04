Les amateurs de motoneige ont profité d’une belle saison partout au Québec et Chibougamau n’a pas fait exception à la règle. La belle température que nous connaissons depuis la semaine dernière ne permet pas au surfaceur de se rendre dans les pistes. Aussi pour des raisons de sécurité, les VTT ne peuvent s’y rendre avant le 1 mai.

Nous avons rencontré le directeur des communications du Club d’autoneige de Chibougamau, René Martel, qui a fait le point sur la saison 2018-2019. « La saison a mal débuté alors que nous avons connu certains problèmes avec le sentier qui traverse la réserve faunique Ashuapmushuan. Suite aux ententes, nous ne pouvions ouvrir ce sentier avant le 31 décembre. Cependant, au début janvier, nous avons eu de mauvaises surprises et il a fallu engager de la machinerie pour résoudre ces problèmes. Par la suite, tout a très bien été et nous avons connu une belle saison avec plus de 400 membres. Nous aurions souhaité en avoir un peu plus, mais c’est dans la moyenne. »

La saison n’est pas terminée

La belle température que nous connaissons depuis la semaine dernière complique un peu l’entretien des sentiers mais, comme l’explique René Martel, la saison se termine officiellement le 30 avril. « Pour des raisons de sécurité, le surfaceur ne peut se rendre dans les pistes lorsque qu’il fait 0°, mais les motoneigistes peuvent quand même y circuler. Les pistes seront libérées officiellement le 1 mai. »

Au cours de l’hiver, il y a eu beaucoup de patrouilles de sécurité dans les pistes et cela va se poursuivre l’an prochain comme le précise le directeur des communications. « Cette année, il y a eu beaucoup de patrouilles de la part de nos patrouilleurs, mais aussi de la part de la Sureté du Québec. La sécurité est importante dans les sentiers et, encore l’an prochain, l’accent sera mis sur la prévention. »

René Martel a tenu à souligner l’excellent travail des employés ainsi que des bénévoles du Club d’autoneige de Chibougamau. « Ce n’est pas compliqué, si les bénévoles n’étaient pas là, le club n’existerait tout simplement pas. Il est donc très important de leur dire merci ainsi qu’aux patrouilleurs qui assurent la sécurité tout au long de l’hiver. »

Crédit photo : Facebook

Bas de vignette : La sécurité est importante dans les sentiers et, encore l’an prochain, l’accent sera mis sur la prévention.