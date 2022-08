La tournée se poursuit

Rencontrée à Chibougamau, la députée bloquiste Sylvie Bérubé prend une pause dans sa tournée de sa circonscription d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou avant de reprendre la route en septembre.

Mme Bérubé, qui en est à son second mandat, a profité de cette tournée estivale pour sonder la population et connaitre ses aspirations.

« La tournée estivale, dit-elle, c’est le moment d’avoir le pouls des gens, des entreprises, des organismes sans but lucratif, des comptoirs alimentaires, de savoir dans quel dossier fédéral je peux les aider. Les gens pensent que nous [les députés] ne sommes pas accessibles. Mais je viens de la Jamésie, je suis consciente des dossiers, comme la pénurie de main-d’œuvre, l’immigration. […] Côté environnement, nous sommes au jour J. Et peu importe nos valeurs, il faut travailler ensemble. »

Mme Bérubé souligne que la planète est dans une ère de changements auxquels la sphère politique n’échappe pas. « L’extrémisme se développe, rappelle-t-elle, parlant entre autres de la course à la chefferie du Parti conservateur. Nous avons un certain pouls, mais on ne peut prévoir comme avant. »

Parcours

La tournée de la députée fédérale locale a commencé le 23 juin au Festival du doré, à Chapais, où elle a prononcé le discours d’ouverture. Le lendemain, elle était à Lebel-sur-Quévillon, où elle a vécu de 6 à 18 ans et où elle a également prononcé un discours, mais pour la Saint-Jean-Baptiste.

Elle s’est ensuite dirigée à Val-d’Or, Chibougamau et Malartic ; en septembre, la député sera à Villebois, Matagami et Valcanton. Le mois suivant, elle sera au Nunavik, avec sa collègue du Bloc Marilène Gill (Manicouagan) qui est vice-présidente du Comité permanent des Affaires autochtones et du Nord de la Chambre des Communes. La députée évalue la possibilité de se rendre dans Eeyou Istchee et Radisson. « Nous sommes en train d’organiser le voyage », explique-t-elle.

Prête pour un troisième mandat

Mme Bérubé passe beaucoup de temps à Ottawa. Elle est porte-parole du Comité famille, enfants et développement social et fait partie de différents groupes, comme l’Association parlementaire Canada-Afrique, l’Association canadienne parlementaire de l’OTAN, etc. Elle valorise ses retours dans sa circonscription. « Les gens qui sont élus, qui passent inaperçus, qui ne s’occupent pas de leur monde, les électeurs n’en veulent pas de ça, martèle la députée. Nous, les gens du Nord, nous sommes des gens de cœur. Ce qu’ils veulent, ce sont des élus qui sont prêts à poser des actions quand on en a besoin, des gens qui connaissent leurs valeurs. […] Et si on s’en va en élection bientôt, avec un gouvernement minoritaire on ne sait jamais, je suis prête à me représenter une troisième fois. »

Accomplissements

Durant son dernier mandat, Sylvie Bérubé dit avoir appuyé ses citoyens, par exemple dans le domaine de l’immigration. Elle dénonce le fait que ce soit plus difficile d’immigrer au Québec qu’en Ontario, des délais jugés discriminatoires.

Elle affirme avoir contribué à rapatrier des gens lors de la pandémie, facilité le voyage de travailleurs canadiens allant participer à un sauvetage dans une mine à l’étranger, etc.

Avec son équipe, dont elle souligne l’importance, Mme Bérubé travaille à faire connaitre sa circonscription à Ottawa. « Les gens ne connaissent pas du tout la région Nord-du-Québec, note-t-elle. Ils ne s’imaginent pas comment les gens ici sont novateurs malgré le contexte de récession et de pénurie de main-d’œuvre. »

Une aide au provincial

Alors que les élections au provincial sont prévues pour le 3 octobre, Sylvie Bérubé affirme que le Bloc québécois supportera le Parti québécois qui, comme lui revendique la souveraineté du Québec. Ce support pourrait se traduire par une présence simultanée, un partage de contacts, etc.

Elle-même est une ex-présidente du Parti québécois dans Abitibi-Est. Sur Twitter, Mme Bérubé a déjà exprimé son soutien à Jacline Rouleau, candidate péquiste dans Abitibi-Est. Au moment d’écrire ces lignes, on ignore qui sera candidat pour le parti dans Ungava.