La Ville de Chibougamau prend un virage branché

La Ville de Chibougamau est en train de finaliser l’installation de son tout nouveau système d’alerte à la population pour donner suite à un règlement du ministère de la Sécurité publique obligeant les municipalités à se doter d’un tel système pour informer la population.

La plateforme choisie, soit celle de la compagnie Modellium, permettra aux citoyens de s’informer rapidement sur l’état de situation et de rassembler l’information. La Ville souhaite aussi par celle-ci s’assurer que ses citoyens soient informés directement et rapidement sans recourir à tous les coups aux réseaux sociaux qui ne rejoignent pas toute la population au bon moment.

La plateforme permettra aux citoyens de choisir le meilleur moyen de communications pour recevoir les alertes qui les touchent directement. Vous pourrez recevoir un appel, un courriel ou bien un texto (sms) selon votre préférence.

Urgences et plus

Le système traitera bien sûr les urgences par exemple en cas de feu de forêt menaçant la population ou de sinistre majeur touchant la municipalité. Mais il pourra aussi vous aviser lors des avis d’ébullition, les travaux dans la municipalité, les pannes. Une particularité intéressante du système, c’est que les autorités pourront cibler un secteur donné. Donc seulement les résidents concernés seront avisés par le système sans alerter toute la population. Lorsque le processus sera complété, la Ville pourra en plus des alertes et des avis faire parvenir toutes les informations, évènements, les dates importantes à connaitre de même que les communiqués et plus encore!

La Ville de Chibougamau invite d’ailleurs la population à créer son compte afin d’être toujours alerté en cas d’urgence. Afin d’y accéder, il s’agit de vous rendre sur le site de la ville à ville.chibougamau.qc.ca/citoyens/alerte, par le biais de votre ordinateur ou même avec votre téléphone mobile. Ensuite, il suffit de créer votre compte à l’aide de votre adresse courriel en cliquant sur l’icône du petit bonhomme en haut à droite de votre écran. Vous pourrez personnaliser votre profil en inscrivant vos coordonnées. Ceci permettra de vous rejoindre en cas d’urgence.