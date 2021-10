La ville se dote d’un nouveau plan d’urbanisme

Le conseil municipal de Chapais a adopté dernièrement son tout nouveau plan d’urbanisme ainsi que les règlements d’urbanisme qui lui sont rattachés. Il faut dire que le dernier plan d’urbanisme datait des années 70 et il était nécessaire de revoir celui-ci en modernisant l’approche et aussi en harmonisant les règlements aux réalités d’aujourd’hui.

« L’ancien plan d’urbanisme de Chapais datait de 1975. Il était nécessaire de procéder à son actualisation afin qu’il soutienne la réalisation de notre vision du développement et qu’il s’adapte aux perspectives de croissance économique et démographique de Chapais, tout en favorisant la création d’un milieu de vie stimulant, inclusif et durable », mentionne le maire Steve Gamache.

L’actualisation du plan et des règlements d’urbanisme a débuté il y a dix-huit mois et a fait l’objet d’une démarche encadrée par un processus légal découlant de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Une assemblée publique de consultation a eu lieu le 9 septembre dernier. Les citoyens, les organismes et les entreprises ont pu prendre connaissance du projet de plan d’urbanisme et s’exprimer sur son contenu.

Le plan d’urbanisme compte en fait deux volets. Le premier volet va s’attarder principalement sur les règlements comme la construction, le lotissement, le zonage et les permis. Pour ce qui est du deuxième volet, il touche le plan d’urbanisme lui-même. Comme celui-ci commençait à avoir de l’âge, il était grand temps de le moderniser. « C’était vraiment le temps de l’actualiser puisque, au final, c’est plus que seulement des règlements. C’est surtout l’outil de planification de la Ville pour organiser de façon cohérente l’aménagement du territoire en concordance avec les réalités du milieu mais aussi les perspectives de développement urbain de la municipalité », précise Mariève Bernier, greffière et directrice du développement stratégique de la Ville de Chapais. Cette refonte règlementaire améliorera les outils de travail, facilitera la réalisation de projets d’aménagement, de construction ou de rénovation, et permettra de réduire le nombre de dérogations mineures.

La Ville de Chapais a voulu aussi s’arrimer avec son plan de développement stratégique et les différents projets de développements qui sont dans l’air. « Ça bouge beaucoup tant au niveau industriel, commercial que résidentiel et le plan d’urbanisme comprend une cartographie de zonage qui va revoir les emplacements de tous les secteurs de la municipalité, tant résidentiels, commerciaux et industriels », nous explique Mme Bernier. Par exemple, quand il n’y aura plus de terrains disponibles dans le secteur résidentiel, quelle sera la prochaine phase, dans quel secteur ira le prochain développement?

Du côté des règlements d’urbanisme comme tel, ceux-ci ont été revus et modernisés. Le but est d’optimiser le processus et de faciliter l’obtention de permis auprès de la municipalité. La nouvelle règlementation va aider à diminuer le nombre de dérogations mineures; un exemple assez fréquent : la règlementation au niveau des dimensions des garages sur les résidences privées. « Dans nos règlements, certaines dispositions et dimensions n’étaient pas permises mais, quand on regardait le dossier, le comité trouvait que c’était trop restrictif. Ces modifications facilitent donc ce type de dossier. » Mme Bernier lance que, depuis plusieurs années, les responsables prenaient des notes pour moderniser les règlements et répondre à la réalité d’aujourd’hui, ce qui a un effet positif pour les citoyens.

Pour les gens qui aimeraient connaitre et parcourir les nouveaux règlements et les nouvelles dispositions, il est possible de le faire sur le site de la Ville de Chapais. Pour ce qui concerne les demandes de permis, les procédures restent les mêmes. Mme Bernier conseille cependant aux gens, pour une approche plus personnalisée, de venir rencontrer le responsable de l’urbanisme et de l’environnement, Gaétan Gravel, qui pourra en plus remplir avec vous les formulaires qui correspondent à vos besoins.

Le document présenté lors de la consultation ainsi que le plan et les règlements d’urbanisme sont disponibles en ligne sur le site Internet de la Ville de Chapais, sous l’onglet Service aux citoyens / Environnement, urbanisme et permis.