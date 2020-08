La Ville va brancher le Centre plein air Mont Chalco à la fibre optique

La Ville de Chibougamau continue le branchement de ses bâtiments à la fibre optique. Cette fois-ci, c’est le Centre plein air Mont Chalco qui sera branché. Le montant pour raccorder le réseau à ses installations sera de 15 000 $ plus un autre de 5 000 $ pour les équipements informatiques qui seront nécessaires à l’installation, le tout incluant les imprévus.

Dans la soumission qui montre les couts de branchement au réseau du fournisseur Eeyou Communication, des frais de 980 $ sont prévus pour l’ingénierie, les plans et devis. Il en coutera 3 089 $ pour la pose et la fusion de la fibre elle-même. Et 1 166 $ seront alloués au matériel et 7 230 $ pour la mobilisation. La fibre qui est de l’autre côté de la rue devra passer sous le réseau routier. La surveillance du chantier et l’administration est évaluée à 1 870 $. Pour le reste des dépenses évaluées à 5 000 $ qui se feront chez différents fournisseurs, elles sont liées aux équipements informatiques pour établir un lien fiable.

Garages municipaux

La mise aux normes du garage municipal fait partie intégrante du plan triennal d’immobilisation de la Ville. Le conseil a donc autorisé dernièrement un investissement de 440 000 $ pour l’achat d’une génératrice. De ce montant, il faut prévoir le réaménagement de certains des équipements en place ainsi que l’ajout de certains équipements électriques. Le réservoir de diésel et les réservoirs à essence doivent aussi être relocalisés. Il faut noter que le garage municipal inclut une salle réservée à la sécurité civile qui, elle, requiert une alimentation électrique sans faille. C’est la firme SNL-Lavalin Stavibel qui a obtenu de gré à gré le contrat de surveillance au cout de 19 420 $. Il faut mentionner que cette firme connait le projet et les installations à améliorer.

Toujours selon le dernier plan triennal, comme la municipalité manque de place pour ses opérations, la construction de deux nouveaux garages municipaux est prévue. Une somme de 40 000 $ est allouée pour les devis de performance auprès d’une firme de génie-conseil.