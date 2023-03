La visite des entreprises chibougamoises a enchanté les responsables de Sayona

À la fin du mois de février, une équipe de la minière Sayona a fait la visite de différentes entreprises de Chibougamau pour établir un premier contact et voir la possibilité qui s’offre à la minière qui est en pleine phase de prospection au nord de Chibougamau avec son projet Moblan.

Ce n’est pas la première fois que la minière regarde du côté des entreprises de Chibougamau. « Ce n’est pas la première fois que nous sommes en contact avec les gens d’affaires de Chibougamau. Nous avions déjà fait des journées de maillage avec des entreprises d’ici », confirme Cindy Valence, VP exécutive et cheffe de la direction Développement durable. Cette visite d’une durée de deux jours a conduit Steven Pomerleau, conseiller en communications et relations avec le milieu, et Robert Allard, spécialiste en approvisionnement, à visiter treize entreprises qui en ont profité pour développer des relations et pour évoquer les besoins à court et moyen terme, le tout coordonné avec Louis Lalancette de Développement Chibougamau.

Ensemble

« Nous le disons depuis notre arrivée : c’est important pour nous que la population d’affaires de Chibougamau soit au courant de nos projets. Il faut qu’ils soient au courant de ce qui s’en vient aussi pour qu’ils puissent se préparer et répondre aux appels d’offres », a comme vision Mme Valence. Du côté de Sayona, poursuit-elle, la minière aimerait bien connaitre avec qui potentiellement faire affaire, entrevoir la capacité locale des entreprises et établir un lien de proximité avec elles. « Une relation d’affaires, c’est une responsabilité partagée. Nous sommes deux à développer une relation. Nous voulons établir comment nos partenaires vont se positionner. Comment aussi nous allons inclure l’approvisionnement local et comment nous serons capables d’encourager des partenariats d’affaires. »

La visite des entreprises de Chibougamau a enchanté les responsables de Sayona. « Les prochaines étapes seront de garder justement cette bonne relation avec l’ensemble des entreprises », a rappelé Mme Valence. D’ailleurs, la minière lance une invitation à celles qui n’auraient pas été visitées; la minière est ouverte et accessible, mais une deuxième visite d’entreprises sera organisée. « Nous voulons faire une deuxième séquence d’évènements comme celui-là pour accroitre cette proximité avec le milieu. Nous voulons vraiment être un acteur incontournable pour la communauté. »

Début intéressant

Même si son projet situé à 130 km de Chibougamau sur la route 167 est encore en développement, la minière Sayona est déjà bien implantée dans le milieu. Déjà l’entreprise a son pied-à-terre avec des bureaux sur la 3e Rue. Elle a aussi des employés qui proviennent d’ici. Et ce n’est pas tout, la communauté a déjà commencé à bénéficier de sa présence puisque, déjà, elle peut chiffrer des retombées économiques intéressantes seulement pour la dernière année. « Nous avons un bon air d’aller, les travaux progressent bien et ça ne peut qu’être bénéfique pour la communauté. Nous trouvons ça important de faire ça avec eux. Pour l’année 2022 seulement, nous avons engagé et créé des retombées de plus de 2 millions de dollars dans la communauté locale et ce n’est qu’un début. »

Projet Moblan

La minière a fait l’acquisition du projet Moblan en septembre 2021. Elle détient une majorité du projet à 60 % en partenariat avec SOQUEM. Une campagne de forage est en cours depuis 2022 et des résultats devraient être publiés très prochainement. Il va également y avoir très prochainement des activités dans la communauté pour représenter le projet à la population. Il y a encore beaucoup de travail à faire et d’étapes à franchir, mais la minière a bien l’intention de mener le projet à terme, surtout quand on regarde le marché du lithium qui est voué à un bel avenir dans les prochaines années.