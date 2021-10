L’AMQ récompense 131 travailleurs miniers

L’Association minière du Québec (AMQ) a récompensé les efforts en santé et sécurité du travail de 162 contremaitres et superviseurs de l’industrie minière, dont 131 proviennent d’entreprises de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

C’est la semaine dernière que ces travailleurs se sont vu remettre les Trophées reconnaissance SST afin de saluer leurs accomplissements et ceux de leur équipe qui ont permis de maintenir des milieux de travail sécuritaires pour des périodes variant entre 50 000 et 550 000 heures en 2020. Pour le Nord-du-Québec, les récipiendaires proviennent de Newmont-Mine Éléonore et Stornoway Diamond Corporation-Mine Renard. Précisons la plus longue période sans accident compensable pour l’année 2020 de 550 000 heures a été atteintes par Sylvain Bureau, contremaitre, mine-production, et son équipe de Mine Canadian Malartic.

Pour la présidente-directrice générale de l’AMQ, Josée Méthot : « Ancrés dans ses valeurs, les efforts en santé et sécurité au travail se voient souligner chaque année par l’AMQ. La mobilisation de l’industrie minière sur le plan SST est l’une de nos forces et nous sommes fiers que cela se reflète dans les gestes de chacun des travailleurs. »