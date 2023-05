Le 314, rue Gagnon se refait une beauté

L’Office municipal d’habitation de Chibougamau-Chapais (OMHCC) a reçu une subvention de 2,5 M$ de la Société d’habitation du Québec pour effectuer des rénovations majeures à son édifice du 314, rue Gagnon à Chibougamau.

L’OMHCC espérait cette somme depuis plus d’un an dit son directeur exécutif, Guepsly Florvil. « On a travaillé fort là-dessus, explique-t-il. C’était refusé parce que la Société d’habitation avait d’autres priorités. Mais cette année, avec les programmes de rénovation mis en place, nous avons eu l’argent et nous avons eu des sommes pour d’autres réparations qui seront annoncées bientôt. »

Toit, murs, trottoirs

Commencés au début de mai, les travaux, exécutés par la firme Construction Bon-Air, sont prévus pour s’achever en décembre 2023. Les travaux comprennent, entre autres, la réfection de la toiture, du drain de fondation, du stationnement, des trottoirs et du mur de soutènement arrière, le remplacement de portes, de fenêtres, de parements extérieurs et de revêtements de planchers.

Des mesures pour atténuer d’éventuels désagréments aux locataires des 16 logements sont prévues. « Les gens pourront stationner dans la rue ou dans le stationnement en face, annonce M. Florvil. S’il y a trop de bruits, il y a un budget pour déménager temporairement les locataires. Les voisins ne devraient pas être dérangés sauf peut-être vers la fin. Lors des travaux extérieurs, on devra utiliser le stationnement du 317, rue Lanctôt.

Construire ou rénover

« L’Office est présentement en négociations avec la Ville de Chibougamau et la Société d’habitation du Québec, soit pour de la construction, ou pour des rénovations majeures, ajoute M. Florvil. Notre parc immobilier est très vieux. L’Office veut se positionner comme un partenaire incontournable pour combattre la crise du logement qui sévit présentement à Chibougamau. »

Le 24 mai, des représentants de la SHQ seront à Chibougamau et à Chapais pour faire évaluer le parc immobilier. « C’est déjà un bon pas dans les négociations qu’ils viennent ici avec leurs techniciens », considère le directeur de l’OMHCC.