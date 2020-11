Le bois très présent dans la nouvelle aérogare

Les travaux avancent pour la construction de la nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais qui sera construite au cout de 16,6 M$. Les poutrelles de Nordic Structures forment déjà le squelette de l’édifice.

C’est au mois d’aout que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable du Nord-du-Québec, Pierre Dufour, effectuait la première pelletée de terre pour la nouvelle aérogare de Chibougamau-Chapais. Depuis ce temps, les travaux avancent à grands pas. Rappelons que c’est la firme de Dolbeau-Mistassini, Construction Unibec, qui a obtenu le contrat de construction. Les couts de ce projet sont de l’ordre de 16,6 M$. Le chargé de projet de cette compagnie, Pierre Thibault, nous avait mentionné que les poutrelles de Nordic Structures, filiale des Chantiers Chibougamau, seraient très présentes dans la nouvelle construction. Lors de notre passage la semaine dernière, la structure du nouvel édifice était déjà en place et, effectivement, le bois est très présent dans cette nouvelle construction.

Deux fois plus grande

L’aérogare actuelle, qui demeure en place tout au long des travaux, date de 1982. Elle ne répondait plus depuis longtemps à l’affluence de la clientèle qui défile à cette aérogare. La nouvelle construction aura le double de celle-ci. Comme la nouvelle aérogare est construite sur une partie du stationnement, un nouveau stationnement sera réalisé pour corriger la situation. Lorsque les travaux seront terminés, Construction Unibec devra procéder au démantèlement de l’ancienne aérogare.