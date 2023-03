Le CFP Baie-James reçoit 1,1 M$

Une autre bonne nouvelle pour le Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFP). Il y a quelques jours, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la Société du Plan Nord, Maïté Blanchette Vézina, a confirmé que La Société du Plan Nord accordait une aide financière de 534 600 $ pour développer une expertise et élaborer une nouvelle formation en mécanique d’engins de chantier hybrides et électriques. La première phase de ce projet est évaluée à plus de 1,6 million de dollars.

« C’est une belle nouvelle que nous avons annoncée il y a quelques jours », affirme la ministre. C’est un beau partenariat avec la Société de développement de la Baie-James. L’idée, c’est de former les gens ici, mais aussi de former le formateur ici. Nous voulons vraiment les former ici pour qu’ils travaillent et vivent ici. », a mentionné madame Blanchette Vézina.

Ce projet unique permettra de former les enseignants au sujet des règles et procédures pour assurer l’entretien et la réparation sécuritaire de composantes électriques et non électriques sur des engins à motorisation thermique, hybride et électrique. En s’appropriant cette nouvelle technologie, les enseignants pourront à leur tour former les mécaniciens ainsi que les intervenants en situation d’urgence comme les pompiers, policiers et ambulanciers. Une nouvelle formation québécoise pourrait ainsi voir le jour au CFP de la Baie-James d’ici 2024.

L’attestation d’études professionnelles « Mécanique d’engins de chantier hybrides et électriques » sera offerte tant aux nouveaux mécaniciens qu’en formation continue pour les travailleurs. « Nous sommes convaincus que l’éducation doit être placée au cœur des enjeux de développement durable et sommes fiers de contribuer à l’offre de formation en ce sens dans le Nord-du-Québec. La transition énergétique est déjà bien entamée dans l’industrie des équipements lourds, particulière dans l’industrie minière. Disposer de ressources compétentes, d’équipements spécialisés et d’outils pédagogiques permettra au Centre de formation de la Baie-James de devenir le leader en formation de mécanique d’engins de chantier hybrides et électriques », a pour sa part souligné Sonia Caron, directrice de services et de centre au Centre de formation professionnelle de la Baie-James.

Responsable du Nord-du-Québec

Dans les derniers jours, le Nord-du-Québec a reçu, pour la première fois, son nouveau ministre responsable de la région. Bien qu’il n’en soit pas à sa première visite chez nous, le ministre du Travail et responsable du NDQ était bien content de cette nomination. M. Boulet a raconté que quelques minutes avant son assermentation comme ministre, M. Legault lui a dit : « Tu sais, Jean, le NDQ c’est important et les intervenants du milieu veulent avoir une personne comme toi qui peut être diplomate et qui va connaitre et défendre les enjeux de leur région. »

Dès ses premières rencontres, il s’est rendu compte du dynamisme des gens de la région. « Il y a un plan clair dans votre tête : c’est que vous voulez progresser au plan humain, social et économique », estime-t-il. Le NDQ connait les mêmes problématiques que partout ailleurs au Québec, mais le ministre croit que c’est pire ici. Il n’a pas manqué de souligner le potentiel minier, forestier, la grandeur du territoire et sans oublier, le capital humain. « Pour faire rayonner le NDQ, il faut constamment en parler, avoir des bonnes approches de communication, avoir un bon plan d’action gouvernemental pour faire en sorte que les services soient aussi bons qu’ailleurs. « Je suis déjà en action. Je veux que l’on fasse des gains, pas un plan dans un an ou deux ans. Je veux des mesures concrètes qui donnent des résultats dans les meilleurs délais possible », souhaite-t-il. Selon lui, il faut avoir une vision et les gens d’ici ont clairement une vision positive et humaine.