Le champ de tir sera accessible pour la vérification des armes

La semaine dernière, Mario Pageau de l’Association chasse et pêche de Chibougamau, était heureux d’annoncer l’ouverture du champ de tir en préparation à la chasse cet automne.

« L’Association chasse et pêche de Chibougamau est fière d’ouvrir cette année le champ de tir de Chibougamau. Malgré le contexte difficile et l’annulation de toutes les activités régulières de l’ACPC, nous avons rendus accessibles aux tireurs et chasseurs le champ de tir depuis le 10 aout 2020. Les tireurs pour les armes à autorisation restreinte doivent venir prendre leur carte de club et ils pourront utiliser eux aussi le champ de tir » a précisé Mario Pageau.

Gratuitement

L’association a même décidé que tous les chasseurs qui se rendront vérifier leurs armes avant la chasse auront accès gratuitement au site. L’association offre ce service à la population en général. « L’horaire est le même que celui des autres années, soit au début le lundi et mercredi de 18 h jusqu’à la noirceur et le samedi en après-midi. À compter de septembre, le mardi est ajouté.

Les officiels en sécurité seront au poste pour respecter la distanciation sociale de 2 mètres et les tireurs qui ont accès au site devront porter le masque pour l’inscription, mais pourront l’enlever dans leur poste de tir. Une seule personne par poste est autorisée», souligne monsieur Pageau.

En force pour 2021

Mario Pageau avait un message du président Stéphane Tremblay : « Malgré cette année difficile, l’Association chasse et pêche de Chibougamau vous invite à venir pratiquer avec vos armes de chasse pour que votre saison de chasse 2020 soit une réussite. Notre président, Stéphane Tremblay, est heureux de pouvoir au moins offrir ce service à la population. Il nous précise que l’association reviendra en force en 2021 ».