Le Club Auto-Neige de Chibougamau se prépare

Depuis plusieurs semaines déjà, l’organisation du Club Auto-Neige de Chibougamau est à pied d’œuvre pour préparer la prochaine saison de motoneige sur ses 330 km de sentiers.

Le travail a déjà commencé depuis un bout de temps. Les employés de l’organisation ont parcouru presque l’entièreté des sentiers pour vérifier l’état de ceux-ci. Durant la saison estivale, plusieurs facteurs peuvent détériorer les sentiers. Nous n’avons qu’à penser aux castors avec leurs barrages qui minent certaines portions de sentier, la végétation qui reprend également du terrain et malheureusement des gens qui brisent les panneaux de signalisation qui sont permanents. « Nos travailleurs doivent vérifier les ponceaux et les calvettes pour que tout soit fonctionnel avant le gel. Nous devons aussi faire du débroussaillage puisque la végétation a pris le dessus dans certains sentiers et remettre des panneaux qui ont été vandalisés », nous confirme le président du club, Mario Simard. Il faut aussi préparer la machinerie qui sera grandement sollicitée durant toute la saison qui durera plusieurs semaines.

Tour de ville

L’organisation est en train de discuter avec la Ville de Chibougamau concernant la fermeture du pont à l’entrée du parc Obalski derrière la 6e Rue. C’est un pont qui a été mis en place par le club, mais qui est utilisé à l’année par la population puisque c’est l’entrée du parc Obalski et de la piste cyclable. Malheureusement celui-ci n’est plus sécuritaire « L’aide financière demandée au printemps à la fédération pour le refaire ne nous a pas été accordée. Il y avait trop de demandes de projets dans notre région. Nous sommes en discussion avec la mairesse et les hauts fonctionnaires de la Ville pour voir les options. Nous n’avons pas les fonds nécessaires pour le refaire immédiatement. On parle d’une somme estimée à plus de 45 000 $. » Si les autorités ne trouvent pas de solution pour nous donner un coup de main, le tour de ville sera fermé derrière la 6e Rue et le pont ne sera pas accessible. La mairesse de Chibougamau a mentionné au club qu’elle ferait tout en son pouvoir pour trouver une solution et donner un coup de main.

Investissement à venir

Outre le pont derrière la 6e Rue, le club Auto-Neige de Chibougamau est en train de préparer des investissements majeurs dans le parc Ashuapmushuan pour la Trans-Québec 93. Tous les ponts et ponceaux ont été vérifiés et plusieurs tabliers seront à refaire prochainement. Une demande a été faite à la Fédération des clubs de motoneigistes pour avoir le financement et les travaux pourraient être faits l’an prochain, si tout va bien.

Pour les personnes intéressées à joindre les rangs du conseil d’administration ou à faire du bénévolat, il y a de la place dans l’organisation. Il suffit de contacter l’organisation ou de vous présenter à la prochaine assemblée générale qui aura lieu prochainement. D’ailleurs, le club est à la recherche d’un opérateur ou une opératrice de surfaceuse pour la prochaine saison.