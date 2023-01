Le Club de soccer de Chibougamau a le vent dans les voiles

Le Club de soccer de Chibougamau (CSC) dont plusieurs équipes évoluent au sein de l’Association régionale de soccer du Saguenay–Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Chapais connait un succès sans précédent avec plus de 125 joueurs de 5 à 13 ans alignés dans six formations.

La saison hivernale qui a débuté à la fin d’octobre dernier se terminera, pour toutes les équipes, d’ici la fin de mars 2023.

Trois équipes de U-12 mixtes et une équipe U-10 masculin participent à des rencontres avec des formations du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

« On joue plus souvent au Centre Mario-Tremblay à Alma. À titre d’exemple, l’automne dernier, nos équipes ont joué à Alma à raison de deux samedis ou deux dimanches. Quand on se déplace, nous jouons deux parties dans la même journée pour revenir par la suite à Chibougamau », explique Nathalie Bellerose, présidente du CSC. « Les parties se déroulent sur des terrains synthétiques intérieurs. À Alma nous bénéficions de très belles installations. Même chose à Saguenay. »

Initiation à des rencontres

Les joueurs qui font partie de l’équipe U7-8 participent également à des rencontres à l’extérieur de Chibougamau. Elle est composée de jeunes de 7 et 8 ans. Ils ont la possibilité de s’initier à des rencontres avec d’autres équipes de Dolbeau-Mistassini, Saint-Félicien, Roberval, Alma, Saint-Bruno et Saguenay.

« Le dimanche 8 janvier, notre jeune équipe de joueurs U7-8 a participé à un grand rassemblement des équipes U7-8 au Centre Mario-Tremblay à Alma. L’évènement a été organisé par le Club Le Boréal d’Alma et ce fut une belle réussite et une très belle expérience pour nos jeunes », ajoute-t-elle.

Jouer contre Mistissini

Cette année, une nouveauté a marqué le calendrier des matchs de deux équipes de soccer de Chibougamau : celle de jouer contre deux équipes de Mistissini.

« En dehors de la ligue régionale de soccer intérieur du Saguenay–Lac-Saint-Jean, cet automne, ce fut une belle expérience pour nos joueurs et une première dans l’histoire du Club de soccer de Chibougamau. Nos équipes U11-12 ont joué deux parties contre les deux équipes de Mistissini. Les joueurs de Mistissini font désormais partie de la grande famille du Club de soccer de Chibougamau et nous en sommes bien heureux », conclut la présidente.

Le conseil d’administration du CSC, fondé en mai 2011, est composé de : Nathalie Bellerose, présidente; Vanessa Lapierre, secrétaire; Jean Bédard, trésorier et Guy Bussugu-Bissélu, administrateur.

ENTRAINEURS ET ÉDUCATEURS

• U5-6 – Jérémie Perron, Emy Garneau et IIlan Goumeziane;

• U7-8 – Jérémie Perron, Emy Garneau et Illan Goumeziane;

• U-9-10 – Philippe Giguère et une personne à confirmer;

• U11-12-13 – Nathalie Bellerose et Guepsy Francely Florvil, Catherine Bélair et Eswald Dieuboue, Jean Bédard et Ivan Murilo et Cédric Garneau.

NOMBRE DE JOUEURS INSCRITS

• U5-6: 16;

• U7-8: 18;

• U9-10: 13;

• U11-12: 33;

• U13-14: 5;

• Séniors: 30 dont 12 fédérés.