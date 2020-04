Le CRSSSBJ en temps de crise

Le CRSSS de la Baie-James, comme le reste du réseau de la santé, était en préparation de la crise depuis plusieurs semaines. Il a suivi étroitement la situation et la propagation mondiale de ce qui était au début une épidémie de COVID-19.

De la planification à l’action

Lorsque l’Organisation mondiale de la santé a établi que l’épidémie avait pris de l’expansion dans plusieurs pays pour ensuite devenir une pandémie, l’équipe du CRSSSBJ est passée en mode intervention. À ce moment, tous les mécanismes de mesure ont été activés afin de prendre les meilleures décisions et les rendre opérationnelles sur le terrain.

En temps de crise

Il faut savoir que, lors de mesures d’urgence, l’approche descendante (en anglais : top-down) est préconisée pour assurer la cohérence et la continuité des décisions. Ainsi, depuis la mi-mars, le comité de direction du CRSSSBJ tient plusieurs courtes rencontres chaque jour pour suivre la situation et mettre en place les directives données par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Chaque jour, pour mettre en branle les décisions du ministère et du comité de direction, un comité de coordination est en action. Les opérations du CRSSS de la Baie-James sont divisées en plusieurs volets: préhospitalier d’urgence et réception des personnes; santé publique; soins et services (ce volet lui-même subdivisé pour couvrir l’ensemble de nos services); ressources humaines; ressources matérielles et ressources financières. Le volet des communications est transversal dans l’organisation.

Réglé au quart de tour

Un horaire standardisé, le même chaque jour, permet de bien coordonner le travail entre le comité de direction, le centre de coordination et les différents volets.

Un point de presse régional est prévu quotidiennement à la même heure. Ils suivent ceux du gouvernement. Les éléments qui y sont traités découlent des directives ou des consignes données par le gouvernement, la direction générale de santé publique, la direction régionale de santé publique et des enjeux identifiés par le comité de direction.

Selon le message à livrer, la présidente-directrice générale, Nathalie Boisvert, est accompagnée par l’un des directeurs, Dr Éric Goyer, directeur de santé publique, par exemple. L’adjointe à la PDG pour les relations médias, communications et affaires juridiques, Julie Pelletier, soutient la préparation des points de presse.