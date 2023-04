Le Défi régional des organismes et entreprises réunit 36 équipes

Absent depuis quelques années, le Club de curling Opémiska a décidé de confier l’organisation du Défi régional des organismes et entreprises 2023 à nul autre que Luc Michaud qui a su relever le défi avec la participation de 36 équipes.

Rappelons que ce Défi régional des organismes et entreprises permet avant tout aux participants de s’amuser. Ce qui se passe sur la glace est en fait tout sauf important. Un lancer de la main gauche ou un lancer à l’aveugle, permet à toutes les équipes de s’amuser en profitant des installations du Club de curling Opémiska.

En première position, Transport Ungava Denis Henry avec 118 points. Celui-ci était suivi de très près par Centre de services scolaire de la Baie-James avec 115 points. En troisième position, on retrouve Services financiers Rochefort & Associés avec 109 point et, deux points derrière eux, avec la quatrième position, Barrette-Chapais. Suivent deux équipes avec 104 points : Quincaillerie RD-BMR et Équipe BoreA Huiles essentielles.