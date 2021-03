Le DG de la Ville de Chibougamau quitte dans un mois

Le directeur général de la Ville de Chibougamau, Jean-Sébastien Gagnon, quitte ses fonctions le 12 avril prochain pour un poste de directeur des Services administratifs à la Ville de Montréal, arrondissement Pierrefonds-Roxboro. La semaine dernière, en présence de la mairesse, Manon Cyr, il a accepté de faire le point sur sa gestion à l’hôtel de ville durant les quatre dernières années.

C’est en septembre 2016 que Jean-Sébastien Gagnon est sélectionné comme directeur général. Il souligne que, lors de son entrevue, il a indiqué son plan de match pour la Ville. « Dès le début, j’ai exprimé mon ambition d’être plus optimal avec les mêmes dépenses, c’est-à-dire mieux planifier les travaux, optimiser la force des employés et leurs compétences pour donner un meilleur service à nos citoyens. Pour réaliser cet objectif, il fallait une planification serrée et les bonnes personnes aux bons endroits. » La mairesse ajoute : « La personne qu’il nous a présentée en entrevue est celle avec qui nous avons vécu pendant les quatre dernières années. Avec sa gestion optimale et un suivi efficace de chacun des services municipaux, il a rendu possibles les objectifs du conseil. Nous avons toujours voulu une ville plus attrayante pour inciter les gens à s’y établir. »

De bons outils et de bons cerveaux

Jean-Sébastien estime que, pour donner des services efficaces, il faut de bons outils, de bonnes pratiques, mais par-dessus tout, les bonnes personnes. « J’ai travaillé pour que chaque division de la municipalité ait les bonnes personnes aux bons endroits et que leurs compétences soient optimisées et mises à profit. Aux Services techniques, par exemple, nous avons engagé deux ingénieurs. Aux loisirs, deux professionnelles en récréologie qui ont fait la différence. Les citoyens paient pour des services et ils ont droit à la meilleure qualité et au meilleur rendement. Si avant, beaucoup de tâches ou de mandats étaient confiés à l’externe, maintenant, nous avons les spécialistes et experts en poste pour assurer un suivi de qualité aux projets. Tous les gestionnaires sont imputables : ils assurent une gestion et une planification optimales de leurs services. Je suis vraiment fier de mon équipe : nous l’avons bâtie ensemble. » Manon Cyr ajoute : « La force et le dévouement des équipes facilitent tout le travail puisque tout est mieux préparé, planifié et suivi. »

Un employeur de qualité

Au fil des quatre dernières années, la Ville de Chibougamau a gagné ses galons dans le monde de l’emploi. Selon Jean-Sébastien Gagnon, elle est devenue un employeur attrayant. « Nous le voyons lors de tous nos recrutements. Beaucoup de bons candidats et bonnes candidates postulent. Des professionnels de plusieurs horizons sont intéressés à venir travailler ici. Je suis particulièrement fier de cette réussite, précise le directeur général. Avant, nos équipes travaillaient en silo, chacun pour son secteur et nous sommes parvenus, ensemble, à changer cette pratique. Maintenant, nous formons une grande équipe et les projets se réalisent en collégialité : par exemple, le Service des loisirs a une idée, les autres services vont travailler avec lui dans le but commun de le réaliser pour la population : les activités d’Halloween et le jardin d’hiver en sont de beaux exemples. »

Toujours dans l’esprit des améliorations, l’administration de M. Gagnon a permis d’améliorer considérablement le Service des communications et aussi de la participation citoyenne qui était une priorité du conseil de ville.

Un citron

À quelques occasions, la problématique reliée à l’eau potable fait surface dans la discussion. Aux prises avec ce problème depuis quatre ans, le directeur général donne son avis sans aucune hésitation. « Ce n’est pas compliqué. Notre usine de traitement d’eau potable est un citron et nous sommes dans des procédures judiciaires depuis plusieurs années pour obtenir des remboursements et compensations. Oui, il existe une solution : remplacer le système de filtration qui couterait des millions de dollars. Il faudra peut-être trouver la façon d’y arriver… »

Pas le choix

Récemment, la Ville de Chibougamau a dû prendre à sa charge la cueillette des ordures et des matières recyclables, faute de propositions à un prix acceptable. La mairesse explique : « Ce n’était pas dans nos plans de prendre en charge ce service mais, là, pas du tout. C’est au début janvier de cette année que nous avons évoqué une possible transition. Avec des équipes bien rodées et les bonnes personnes aux bons endroits, nous avons été en mesure de faire une transition rapide et d’offrir ces services à notre population. En très peu de temps, parce que bien organisées, nos équipes ont été en mesure d’absorber la tâche supplémentaire. Cet imprévu majeur, géré et implanté rapidement, démontre la grande efficacité de nos services, précise-t-elle. »

La transition

Avant de se retirer de la réunion, Manon Cyr a donné son appréciation du travail colossal réalisé par Jean-Sébastien Gagnon. « Cela a été un privilège de travailler avec lui comme directeur général. » Quant au principal concerné, il a précisé qu’il allait participer à la transition avec son successeur. « Je pars, car des impératifs familiaux m’y poussent. J’apprécie vraiment ma super belle équipe qui se bat bec et ongles pour tous nos projets. Je ne les remercierai jamais assez pour leurs loyaux services, leur dévouement et leur fidélité. »

Depuis le 2 mars, la Ville affiche le poste et le conseil espère des candidatures de taille pour prendre la relève de Jean-Sébastien Gagnon.