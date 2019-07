Le fédéral investit dans le tourisme et l’entreprise Waldi

La ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, était à Chibougamau ce matin pour annoncer des contributions de son gouvernement à trois organismes à vocation touristique ainsi qu’à l’entreprise Waldi. Les montants versés totalisent 1 515 000 $.

C’est dans les nouvelles installations de l’entreprise Waldi que la ministre Lebouthillier a précisé que les fonds accordés par le gouvernement du Canada permettront à l’entreprise et aux organismes bénéficiaires d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés. La réalisation des projets de l’entreprise Waldi, de Tourisme Baie-James, de Tourisme Eeyou Istchee et de la Corporation Nibiischii générera des investissements totaux de plus de 3 M$.

Grâce à cette contribution, Tourisme Baie-James et Tourisme Eeyou Istchee développeront et amélioreront leur offre touristique et pourront mettre en œuvre leur plan de commercialisation respectif en vue d’attirer une clientèle internationale. La Corporation Nibiischii pourra quant à elle réaliser la planification stratégique et opérationnelle de la mise en valeur de la réserve faunique des lacs Albanel-Mistassini et Waconichi.

En opération depuis 1971, l’entreprise Waldi pourra réunir l’ensemble de ses activités sous un même toit en plus de rehausser sa performance par l’augmentation et la diversification de sa capacité de production d’enseignes 3D et de sa vaste gamme de produits et services en solutions visuelles. Ceux-ci ont profité du passage de la ministre pour dévoiler leur nouvelle bannière en présence de plusieurs invités.