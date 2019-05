Le Festival en aout dévoile sa programmation

Le Festival en aout dévoilait ce mardi la programmation de sa 21e édition. Une chose est certaine, l’organisation n’a pas lésiné sur le choix d’artistes dont les réputations ne sont plus à faire pour plusieurs.

Parmi les principales têtes d’affiche : Ariane Moffatt, Guylaine Tanguay, Cayouche et Yelo Molo.

Lors de la soirée d’ouverture, l’artiste country de l’heure, Guylaine Tanguay, présentera son spectacle « Mon party acadien ». La chanteuse a reçu de nombreux prix comme interprète féminine de l’année au Gala country et spectacle de l’année toujours au même gala.

Vendredi, place à Yelo Molo, un groupe aux accents ska-pop qui a fait un malheur dans les radios québécoises dans les années 1990 est de retour sur scène presque 10 ans après la parution de son dernier album. Il a dominé la scène musicale québécoise grâce notamment à ses 5 albums lancés entre 1999 et 2009.

La scène fera ensuite place à Cayouche qui est reconnu pour ses spectacles rassembleurs et festifs. Il maintient une popularité constante à travers le pays et en Europe. Le « phénomène Cayouche » fait chanter et danser toutes générations le connaissant ou non. Il est parmi les seuls artistes dans l’histoire de la musique populaire acadienne à avoir vendu plus de 100 000 albums.

Samedi, le groupe Swing (LGS), le groupe qui fête ses 20 ans cette année, reconnue partout au Canada comme « les arnaqueurs de la musique traditionnelle ». La formation est un groupe unique qui transforme la chanson folklorique canadienne-française en y ajoutant des saveurs de musique pop américaine.

En soirée, place à l’auteure-compositrice-interprète Ariane Moffatt. Celle-ci a remporté quelques Félix, dont celui de l’interprète féminine de l’année au cours de sa carrière. Son spectacle fera groover les festivaliers.

