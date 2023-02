Le Festival en aout revient sur la 3e Rue

La semaine dernière, la Ville de Chibougamau annonçait le retour du Festival en aout sur la 3e Rue et il se tiendra du 3 au 6 aout prochain.

En mars 2022, la Ville confirmait le retour du Festival en aout, après deux années d’absence, sur le site extérieur de l’aréna. Le déplacement du festival permettait d’assurer la tenue de l’évènement, face à l’incertitude de la COVID-19.

Pour l’année 2023, la Ville de Chibougamau a pris la décision de ramener le festival sur la 3e Rue et d’offrir une édition classique se rapprochant le plus possible de celle des années antérieures.

Porté par l’équipe du Service des loisirs, le Festival en aout propose chaque année une programmation musicale de tout genre, une vitrine sur ses artistes régionaux et une panoplie d’activités. En organisant son festival régional, la Ville permet de rendre la culture accessible à tous, dans un contexte de région éloignée, avec son entière gratuité en plus de favoriser une dynamique collective développée autour d’une passion commune : celle de la musique.

La programmation pour cette 23e édition sera dévoilée au grand public en mai prochain.

L’avenir du Festival

Le conseil municipal souligne avoir mandaté la création d’un comité́ d’analyse et de réflexion quant à l’avenir du festival. « Devant la volonté des membres du conseil de contribuer à l’amélioration continue du festival, le comité́ se voit confier la revivification de ce dernier », souligne la Ville. De plus amples informations seront communiquées prochainement.