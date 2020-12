Le festival Folifrets est reporté en 2022

La semaine dernière, le bureau de direction de la 55e édition du Festival Folifrets Baie-James a pris une décision difficile : la 55e édition n’aura pas lieu en 2021, elle est reportée en 2022. C’est ce que nous a confirmé la vice-présidente, Josée Boulianne.

Avec Serge Audet à la présidence de la 55e édition, plusieurs discussions ont eu lieu sur la possibilité de réaliser des activités sous le signe de la pandémie. Le conseil d’administration en est venu à la conclusion que c’était impossible comme l’explique Josée Boulianne, vice-présidente. « Ce n’est définitivement pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision. Les différents protocoles en regard de la COVID-19 rendaient la grande majorité de nos activités presqu’impossibles. C’était définitivement très compliqué à tous les points de vue. Comment faire une Randonnée du président avec la distanciation sur la 3e Rue? Nous avons donc décidé de vivre 2021 sans Festival Folifrets pour planifier une grande restructuration surtout au niveau des différentes activités. »

Bureau de direction

Le nouveau bureau de direction est formé de Serge Audet à la présidence; de Josée Boulianne à la vice-présidence; de Nicholas Hamel à la trésorerie; de Mélissa Fortin avec tout le volet social; de Nathalie Tremblay, soutien technique et d’Yvérick Bouchard occupé à la Randonnée du président. « Idéalement, nous aurions besoin de 2 ou 3 personnes de plus pour nous donner un coup de main au conseil d’administration. Il y a des personnes ressources avec Serge Audet pour le crosscountry et Yvérick Bouchard pour la randonnée. Cela assure ces deux activités importantes qui seront définitivement de retour en 2022. Comme nous voulons bonifier et restructurer les autres activités, de nouvelles idées seraient les bienvenues », ajoute la vice-présidente.

Plus fort

Pour Josée Boulianne, cette pause qui n’était souhaitée par personne, permettra à l’organisation de faire le point sur le Festival Folifrets Baie-James à Chibougamau. En 2022, de nouvelles activités viendront enrichir les deux activités principales, soit la Randonnée du président ainsi que le fameux crosscountry qui devait se dérouler sur le site non loin du dépotoir municipal.