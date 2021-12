Le Festival Folifrets reprend du service

Après une longue année d’absence, le Festival Folifrets présentera sa 55e édition du 24 février au 5 mars 2022. C’est ce que nous a confirmé le président, Serge Audet, et la vice-présidente, Josée Boulianne.

Serge Audet et Josée Boulianne avaient le sourire au visage lorsqu’ils se sont présentés à nos bureaux. Dès le début de la conversation, la vice-présidente précisait qu’il y aurait une 55e édition, mais avec deux activités principales. Soit le crosscountry qui se déroulera le 26 février et la Randonnée du président, le 5 mars 2022. « Nous avons préparé une programmation, mais elle est très préliminaire, car nous ne savons vraiment pas ce qui va se passer au niveau de la pandémie au mois de février 2022. Nous avons une soirée au programme, soit la soirée d’ouverture à la microbrasserie Maître Renard, mais ce sera sur invitation et un spectacle est prévu à l’aréna pour les 18 ans avec Les fils du diable et les Rats d’Swompe. Les spectateurs devront présenter leur passeport vaccinal. Toutes les autres activités devraient avoir lieu à l’extérieur », a précisé Josée Boulianne.

Déjà au travail

Serge Audet est président de cette 55e édition, mais il est en plus directeur du crosscountry. « Nous avons commencé à travailler sur la piste, car il y a beaucoup de travail à faire. La compétition devrait se dérouler comme en 2019 à la piste de motocross. L’endroit est fantastique pour les spectateurs. Le passeport vaccinal sera obligatoire pour les spectateurs et coureurs. Pour la Randonnée du président, il n’y aura pas d’inscription à l’avance. Là aussi le passeport vaccinal est exigé pour les coureurs et il n’y aura pas d’essence fournie. Chaque participant doit donc s’organiser. Un fait important pour le crosscountry et la randonnée, le permis de conduire est obligatoire. » En effet, les conducteurs doivent être titulaires d’un permis de conduire valide pour circuler en véhicule hors route, tant dans les sentiers que sur le chemin public. Ce permis, qu’il soit standard, probatoire ou d’apprenti peut être de n’importe quelle classe.

Loto-Rallye

Josée Boulianne occupe aussi le poste de directrice du financement. Elle avait donc de belles nouvelles sur cette question. « Nous aurons quelques articles promotionnels qui seront disponibles très bientôt, mais uniquement chez Uniprix et Équipement de bureau Ungava. La Loto-Rallye sera aussi de retour et les membres du bureau de direction auront des billets de disponibles. Le tirage de la motoneige (minoune) pour la Loto-Rallye se fera lors de la soirée-spectacle à l’aréna le 3 mars. Mais la remise des prix pour la Randonnée du président et pour les autres tirages de la Loto-Rallye devraient se faire de façon virtuelle le 5 mars. »

Registre des bénévoles

Le nouveau bureau de direction est composé bien sûr de Serge Audet à la présidence et de Josée Boulianne à la vice-présidence. Mais il compte aussi sur Nicolas Hamel à la trésorerie; Doris Paul au secrétariat; Nathalie Tremblay au soutien technique; René Martel comme directeur de spectacle; Gabriel Folco à la direction de la journée familiale; Yverick Bouchard pour l’organisation de la Randonnée du président et Mélyssa Fortin comme directrice des médias sociaux.

« Nous aurons une 55e édition, mais nous avons encore et toujours besoin de bénévoles pour assurer la bonne marche de l’organisation. Peu importe le nombre d’heures de bénévolat que vous voulez donner, contactez-nous car plus nous aurons de noms, moins la tâche de chacun sera difficile. Je veux mettre en force un registre de bénévoles qui aiderait toute l’organisation », a ajouté Josée Boulianne.

