Le feu serait bientôt en voie d’être contenu

Au terme de son dernier point de presse de la journée, le ton de la mairesse de Chapais était quand même positif. Le feu, bien qu’il ne soit pas encore contenu, serait en voie de l’être bientôt.

« Tout se passe bien, ce qui est rassurant. Il y a quand même eu des vents forts au courant de la journée, mais comme ce matin, il continue de souffler dans le bon côté », a-t-elle souligné.

La ligne d’arrêt mécanisée qui a été complétée à 90 % est déterminante. Les autorités croient être en mesure de la terminer bientôt.

Les gens évacués côté sud et dans les secteurs de villégiature touchés devront continuer à être patient avant de pouvoir retourner chez eux. « On aimerait terminer d’abord la ligne d’arrêt mécanisée pour être plus sûr que ce soit en sécurité pour les citoyens », dit madame Lessard.

La Ville tiendra un autre point de presse demain vers 9 h.