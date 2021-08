Le gel a détruit plus de 70 % de la récolte chez Bleuetière Pouliot

Martial Pouliot, propriétaire de la Bleuetière Pouliot et Fils, n’avait pas le cœur à la fête lorsque nous l’avons contacté la semaine dernière. Le gel du printemps a détruit plus de 70 % de sa récolte de bleuets.

Les années se suivent et ne se ressemblent pas à la Bleuetière Pouliot et Fils de Chibougamau. L’année dernière a été la meilleure récolte de ce petit fruit depuis la création de la bleuetière. « Cela ressemble à un cycle. À l’intérieur d’une période de 10 ans, nous devons vivre avec notre meilleure récolte et la pire. Ce n’est jamais évident. Cette année, dès que nous avons vécu la période de gel au printemps, c’était prévisible qu’il n’y aurait pas gros de bleuets, mais j’espérais qu’il y en aurait quand même un peu plus. ». Malgré cela, la récolte a débuté le 14 aout dernier. « Nous allons ramasser ce qu’il y a un peu partout. Il y a des champs où il y en a un peu et d’autres pas du tout. Les gens qui ramassent en forêt ont le même problème et ce n’est pas seulement à Chibougamau. Les bleuetières au Lac-Saint-Jean vivent la même situation que nous et c’est vrai aussi pour le reste de la province. »

Les prix sont bons

La semaine dernière, le prix du bleuet était d’environ 1 $ la livre. « Pour le bleuet en forêt et le bleuet biologique, les prix sont plus élevés. Pour notre bleuetière, nous sommes dans la catégorie Boréal, car nous sommes un an sans mettre de produits, et les prix sont d’environ 80 cents la livre. Quand il n’y en a pas beaucoup comme cette année, les prix sont bons, c’est évident! »