Le GREIBJ cherche toujours un DG

Le Gouvernement régional Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) cherche toujours à embaucher un nouveau directeur général et y va d’un second appel d’offres.

C’est ce qui a été décidé lors de la réunion du conseil du GREIBJ le 25 novembre dernier. Aline Bougie continuera d’assumer la direction intérimaire; le mandat de conseillère en transition de Johanne Lacasse est renouvelé jusqu’au 30 juin 2022. Mme Lacasse, qui était elle-même directrice générale avant Mme Bougie, devait initialement rester jusqu’au 26 novembre 2021.

« Ce dossier a été très dur, a déploré la présidente du GREIBJ Mandy Gull-Masty. […] J’avais déjà dit que Johanne Lacasse était une perle rare. Elle sera dure à remplacer. […] Je sais qu’Aline [Bougie] est ici pour nous donner des recommandations pour les prochaines étapes. »

Plusieurs difficultés

Un conseiller municipal de Chibougamau, Alain Poirier, a interrogé Mme Gull-Masty sur la difficulté de recruter un nouveau directeur général, un poste « important et très bien payé », selon lui.

La firme Lebleu Communication humaine a été engagée pour l’opération de recrutement. Beaucoup de curriculum vitae ont été reçus, certains venant même de l’Ontario. Des entrevues ont été conduites, mais aucune ne s’est avérée concluante pour le GREIBJ.

La difficulté à engager une personne adéquate a plusieurs explications, selon la présidente du GREIBJ et grande cheffe du gouvernement de la nation crie.

« Il faut comprendre la loi des municipalités [sic] et la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, rappelle Mandy Gull-Masty. Peut-être qu’il n’y a pas assez de place où déménager à Matagami. […] Peut-être qu’on devrait poser la question au conseil s’il faut faire des changements aux conditions de travail. »

Elle a proposé qu’un candidat puisse, avant de déménager à Matagami, passer par une période de transition où il ferait du télétravail et pourrait se rendre bimensuellement à Matagami.

Une situation généralisée

La vice-présidente du GREIBJ et mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, a rappelé que les problèmes d’embauche sont actuellement répandus dans tout le Québec.

« C’est difficile pour tout le monde, considère Mme Cyr. […] Le télétravail, il faut y penser, mais Matagami ou ailleurs, il va y avoir un enjeu. Si vous connaissez des gens qui pourraient être des bons ou des bonnes candidates, gênez-vous pas. […] C’est un bon salaire et une bonne opportunité. Être 20 ans plus jeune et ne pas être mairesse de Chibougamau, j’appliquerais! Je suis certaine que quelqu’un quelque part va vouloir ce travail! »

Une entrevue est déjà prévue en janvier avec un candidat.

Par ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, le maire de Matagami, René Dubé, devait avoir finalisé une proposition chiffrée pour des logements qui serviraient d’habitation transitoire pour les employés du GREIBJ.

Ressources humaines

Toujours du côté des ressources humaines, lors de la réunion du 25 novembre, le conseil a reconduit pour six mois le mandat de la firme d’avocats Cain Lamarre pour les services légaux. Sarah Cain, de cette firme, continuera d’agir comme greffière, un poste difficile à combler dans plusieurs municipalités, selon Mme Cyr.

L’embauche de Marc-André Colpron comme chef d’équipe des travaux publics, qui était déjà à l’emploi du GREIBJ depuis le 18 octobre dernier, a été validée.

Pont

Ponts Experts a reçu du GREIBJ le mandat de la réfection du pont H087-010 au-dessus du ruisseau Duplessis, dans le secteur de Miquelon. À 296 600 $, Ponts Experts a été le plus bas soumissionnaire. Le ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs (MFFP) et le gouvernement de la nation crie devraient contribuer au financement. Conditionnellement à l’approbation du plan par les ingénieurs du MFFP, la réfection du pont pourrait commencer dès maintenant.

Le GREIBJ se réunira à nouveau le 21 décembre ainsi que le 12 janvier, cette fois pour une session extraordinaire et l’adoption du budget.