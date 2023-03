Le Groupe Autobus Maheux reprend les permis d’Autobus Messier

La Commission des transports du Québec a accepté le transfert des permis de transport nolisé d’Autobus Messier au Groupe Autobus Maheux le 24 février dernier.

La décision officialise le transfert à ce dernier du transport de groupes de personnes à bord de véhicules de catégories 1, 2, 3, 4, 5, et 6 à partir des points de service de Chapais, Chibougamau, du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie James et de Mistissini, ainsi qu’à partir du lac Ashuapmushuan. « Ils [la famille Lamontagne] nous ont vendu les autobus, des contrats avec l’achalandage et les permis », explique le directeur général adjoint du Groupe Autobus Maheux, Nicolas L. Maheux. On avait déjà commencé le service mais comme sous-traitant. […] On donne le même service à la même population, avec les mêmes employés, les mêmes conducteurs et gestionnaires. On continue à travailler avec la famille Lamontagne, Ian Lamontagne pour les autocars principalement. C’est presque une fusion. »

Rachat d’un concurrent

La convention d’achat avait été signée entre les parties en février 2022. Pour ce qui est d’Autobus Messier, selon une porte-parole, la compagnie est en attente d’une prise de décision quant à un changement de vocation ou une fermeture.

Dorénavant les autobus seront identifiés comme Autobus Maheux. Avec cette transaction, le Groupe Autobus Maheux a racheté les actifs de son concurrent puisqu’il avait déjà un permis pour le territoire énoncé plus haut, à part Mistissini. Il y a plus d’un an, il avait déjà acquis de son rival les Autobus scolaires Chibougamau-Chapais.

Des assises solides

Selon la décision signée par l’avocate Nadia Lavigne, qui agissait à titre de juge administrative, le transfert du permis n’est pas susceptible d’entrainer la disparition de tout autre service de transport par autobus ou d’en affecter sensiblement la qualité et les assises financières de Groupe Maheux sont suffisantes pour assurer la qualité du service. Des lettres d’appui du coordonnateur des activités parascolaires de Maclean Memorial et du directeur de l’école La-Porte-du-Nord ont été versées au dossier. Le permis est accordé sans date de fin.

Confidentialité

Maheux a demandé et obtenu une entente de confidentialité à l’égard du contrat d’achat et de vente d’actifs, des prévisions budgétaires ainsi que des assises financières déposés au soutien de la preuve.

Le 28 février, le Groupe Autobus Maheux a obtenu le renouvèlement pour cinq ans du permis de transport par autobus des travailleurs de Services de Forage Orbit Garant de Val-d’Or aux sites miniers des camps Windfall et Laforêt. Là encore, Maheux a demandé et obtenu une ordonnance de confidentialité de ses états financiers non consolidés au 30 juin 2021, audités par Raymond Chabot Grant Thornton, de ses prévisions budgétaires ainsi que du contrat conclu avec Services de Forage Orbit Garant.