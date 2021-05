Le maire de Chapais ne se représentera pas aux élections

Le maire de Chapais, Steve Gamache, ne sollicitera pas un nouveau mandat aux élections municipales de novembre prochain.

« Après mûre réflexion et 12 ans au service des citoyens à titre de maire, je souhaite me retirer de la politique municipale, notamment pour consacrer plus de temps à mes proches. En annonçant ma décision à l’avance, je désire donner le temps aux éventuels candidats de se présenter à la prochaine campagne électorale », explique-t-il.

Steve Gamache a profité de l’occasion pour lancer l’appel à la relève et aux citoyens intéressés à prendre part à la vie démocratique municipale et à faire avancer la municipalité. « Il y a plein de beaux talents à Chapais qui possèdent les aptitudes et qualités pour devenir une ou un élu municipal et qui pourraient venir contribuer positivement au développement de notre communauté. Mais pour y arriver, les intérêts collectifs de la municipalité vont devoir passer avant leurs intérêts personnels. Il sera également nécessaire de travailler en collaboration avec tous les intervenants du milieu et ces personnes devront faire preuve d’intégrité, de respect et d’empathie envers l’ensemble des citoyens, et ce afin d’éviter les écueils du passé et de remettre la Ville de Chapais en situation précaire », a exprimé le maire sortant.