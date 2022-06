Le monde de l’enfance | Une exposition qui connait un vif succès

La semaine dernière, l’organisme les Arts en Nord a présenté une autre exposition qui a connu encore un vif succès dont plus de 500 visiteurs. Ce sont 19 groupes d’enfants de garderie et d’âge scolaire qui sont venus visiter l’exposition et entendre une histoire.

Le monde de l’enfance, qui était présenté à la bibliothèque de Chibougamau, regroupait trois artistes qui exposaient leurs œuvres, en plus de la présentation de pièces de théâtre sur papier appelées kamishibaï.

Dans la première partie de l’exposition, les trois artistes invitées ont présenté leurs œuvres. Marianne Dumas, une artiste qui fait des illustrations, a déjà aussi illustré et écrit des livres pour enfants. Mélanie Thibeault, elle, fait de l’acrylique et de l’aquarelle. Quant à Caroline Belleau-Poirier, elle crée des toutous au crochet réalisés sans patron.

Dans le reste de la bibliothèque, les visiteurs ont pu admirer quatre histoires montées en kamishibaï, des récits écrits par Anne-Marie Allard dont deux sont illustrés par Mélanie Thibeault et les deux autres par Anne-Marie Allard.

Comme le thème de cette exposition était l’enfance, des groupes de jeunes enfants et étudiants ont été invités à venir visiter l’exposition et d’autres ont pu profiter de la narration animée qui a eu lieu le samedi.

Les arts en santé

Depuis sa fondation en 2010, l’organisme Les Arts en Nord ne cesse de faire des activités dans la région pour permettre aux artistes de présenter leur savoir-faire à la population et elles connaissent beaucoup de succès. « Nous sommes très présents, confirme Mme Anne-Marie Allard, et nous voulons organiser le plus possible des évènements pour que les gens voient les talents et les artistes d’ici. »

Il y a beaucoup de gens qui ont énormément de talent dans le secteur et Les Arts en nord en est bien conscient. L’organisme veut justement donner un coup de main à ceux qui aimeraient montrer leur talent, mais qui sont un peu gênés. « Tout le monde est gêné au départ, mais comme nous sommes plusieurs à la fois, il y a toujours des artistes plus expérimentés pour aider les nouveaux. » Pour ceux qui seraient intéressés, il suffit d’entrer en contact avec les gens des Arts en nord pour vous joindre à eux.

Les activités à venir sont le Circuit artistique, les 18 et 19 juin prochains ainsi qu’une présence lors du prochain Festival en aout.

Photo exposition-3-artistes

Légende : Marianne Dumas, Caroline Belleau et Mélanie Thibault.

Photo exposition-jeune-1-2

Légende : Comme le thème de cette exposition était l’enfance, des groupes de jeunes enfants et étudiants ont été invités à venir visiter l’exposition.

Photos : Mélanie Thibault