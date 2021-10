Le Motel Harricana change de vocation

Fermé depuis 2017, le Motel Harricana ouvrira à nouveau ses portes alors que des travaux d’environ 1 M$ seront terminés pour la fin de décembre 2021. Les 64 chambres seront alors offertes aux travailleurs qui viennent dans la région et non aux visiteurs qui peuvent disposer de l’Hôtel Chibougamau, du Motel Nordic et à l’occasion du Motel Le Président.

Le Motel Harricana appartient aux propriétaires de l’Hôtel Chibougamau et du Motel Nordic, deux entités indépendantes comme nous l’a expliqué René Savage, propriétaire de l’Hôtel Chibougamau et copropriétaire du Motel Harricana. « Nous allons investir près de 1 M$ pour rouvrir les portes du Motel Harricana qui offrira 64 chambres aux compagnies et travailleurs qui viennent dans la région. Les travaux ont débuté au début du mois d’aout et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de décembre. » Ces travaux majeurs ont débuté avec la toiture et se poursuivent avec de nouvelles fenêtres, de nouveaux recouvrements de plancher et de la peinture. L’intérieur des chambres sera aussi remis à neuf avec des matelas, de nouveaux téléviseurs, un nouvel éclairage et une partie de la tuyauterie a déjà été refaite.

Une grande demande

Il y a quelques années, une étude avait démontré qu’il manquait environ 190 logements et appartements à Chibougamau. René Savage précise : « C’est énorme, car nous vivons une pénurie de main-d’œuvre incroyable et s’il n’y a pas de place pour loger les gens qui viennent pour trouver de l’emploi, c’est évident qu’ils repartent de la région. La situation est sensiblement la même pour les garderies. C’est définitivement un problème majeur et plusieurs organismes ont décidé de s’attaquer au problème. Les Pavillons du 49e en sont un bel exemple avec la construction de nouveaux appartements. Pour le privé, c’est beaucoup plus difficile d’inciter des entrepreneurs à investir dans la construction d’appartements et de maisons. Il faut bien penser qu’une bâtisse à Chibougamau ne vaut pas le même prix qu’une construction du même genre à Québec ou Montréal. Le taux d’emprunt est donc différent pour les prêteurs et les assurances aussi. »

64 chambres

Vers la fin de 2021, le Motel Harricana disposera donc de 64 chambres pour les travailleurs et compagnies qui viennent à Chibougamau avec des chambres entièrement remises à neuf. « C’est évident que ça ne règlera pas tout le problème, mais je pense que cela va faire partie de l’ensemble des solutions. Ce sera des logements temporaires et il est évident que le prix de location ne sera pas le même que celui de l’Hôtel Chibougamau et du Motel Nordic. Les travaux vont bien et devraient être terminés avant la fin de l’année.»