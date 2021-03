Le NDQ passe au jaune ce vendredi

Les Jamésiens attendaient ce moment depuis un bon bout de temps puisque la région avait une fiche quasi parfaite en ce qui a trait au bilan de la COVID-19 depuis presque 2 mois, en plus d’être vaccinés dans une proportion de plus de 70 %.

L’annonce du premier ministre est donc venue la semaine passée : enfin la région va passer au jaune. Avec ce changement, plusieurs allègements sont prévus pour toute la région.

Au palier jaune, les élèves de 3e, 4e et 5e secondaires ont repris les cours en présentiel à temps plein depuis le 22 mars. Le couvre-feu sera levé, les rassemblements seront permis dans les domiciles et sur les terrains privés, mais limités aux occupants de deux résidences. De plus, les occupants de deux résidences privées pourront partager une table dans les restaurants. Pour ce qui est des lieux de culte, la présence sera rehaussée à 250 personnes au maximum (sauf pour les funérailles et les mariages qui pourront accueillir un maximum de 50 personnes).

Dans les salles de spectacle, le couvre-visage demeurera obligatoire, mais pourra être retiré une fois que les personnes seront assises. Le télétravail ne sera plus obligatoire, mais demeurera recommandé. Les bars et microbrasseries rouvriront, en respectant plusieurs conditions dont les détails seront communiqués ultérieurement cette semaine.

Les bars ne pourront recevoir que la moitié du nombre total de gens prévu à leur permis d’alcool et leur établissement devra fermer dès minuit. Des occupants d’un maximum de deux résidences pourront être ensemble à une table. Deux mètres devront également séparer lesdites tables dans l’établissement. Les tenanciers devront tenir un registre des clients et les personnes des zones orange ou rouge ne pourront pas être admis.

Sport

La ministre déléguée à l’éducation, Isabelle Charest, a précisé aussi il y a quelques jours ce qui serait permis au niveau des sports dans les paliers jaunes. Les activités intérieures sans contact pourront être pratiquées par les occupants d’une même résidence privée ou par un maximum de 12 personnes avec encadrement obligatoire dans tous les lieux publics.

De plus, les activités parascolaires avec des élèves venant de classes différentes seront permises. À l’extérieur, des activités avec contacts brefs pourront être pratiquées avec un maximum de douze élèves. À l’intérieur, les activités parascolaires sans contact pourront aussi être pratiquées avec un maximum de douze élèves. La pratique doit être adaptée afin de respecter la distanciation de deux mètres en tout temps. Dans tous les cas et dans le respect des consignes, les mises en situation de compétition seront permises lors des entrainements.