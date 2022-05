Le NDQ reçoit le tournoi de hockey de l’AAPFQ

Les 1er, 2 et 3 avril dernier avait lieu le tournoi de hockey de l’Association des agents de protection de la faune du Québec à l’aréna de Chibougamau (AAPFQ).

Cet événement regroupe des agents de partout à travers le Québec. Le président du comité organisateur, Mike Laforge, nous informait que c’était une première pour le Nord-du-Québec car, généralement, cet événement se déroule dans le Centre-du-Québec.

Cinq équipes, totalisant une cinquantaine d’agents, ont participé à ce tournoi. À la base, c’est un tournoi amical et familial dans le but de se rassembler. « Cependant, l’esprit de compétition a rapidement fait sa place et nous avons eu droit à de très bons matchs », souligne le président. C’est la région de l’Abitibi qui a finalement obtenu les grands honneurs.

Généralement, l’association organise deux évènements par année, soit « la Rencontre plein air » et « le Tournoi de hockey ». Un endroit différent dans la province est choisi chaque année, dans le but de faire connaitre toutes les belles régions du Québec.

L’Association des agents de protection de la faune est à but non lucratif. Donc la majorité des profits accumulés lors de cet événement a été redistribuée dans la municipalité de Chibougamau-Chapais. C’est un montant de 3 000 $ qui a été remis à des familles pour des soins spécialisés dédiés à leurs enfants, ainsi qu’au Carrefour communautaire.

Le comité organisateur tient à remercier la Ville de Chibougamau, ainsi que Lettrage Waldi comme partenaires principaux, ainsi que tous ses précieux commanditaires sans qui cet évènement n’aurait pas obtenu un si grand succès.