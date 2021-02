Le Nord-du-Québec passera en zone orange

Six régions passeront en zone orange dès le 8 février. Ainsi, le Nord-du-Québec, le Saguenay-Lac-St-Jean, l’Abitibi, la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine, le Bas-St-Laurent et la Côte-Nord verront certaines mesures s’assouplir.

Ce changera de palier permettra notamment l’ouverture des restaurants et des gyms. Le couvre-feu passera aussi à 21 h 30.

Par ailleurs, le premier ministre Legault a donné le feu vert partout au Québec pour la réouverture des commerces non essentiels et des entreprises de soins personnels et d’esthétique.