Le père Noël sera en visite à Chibougamau

Le père Noël a décidé de venir, encore cette année, à Chibougamau et il a mandaté nulle autre que Marilyn Tremblay pour s’occuper de ce beau et grand défilé. C’est donc le 18 décembre prochain, à compter de 18 h, que se déroulera le grand défilé dans les rues de Chibougamau.

Le départ de ce grand défilé qui comprendra plus de 20 véhicules et chars allégoriques se fera au magasin Ferlac. Le père Noël a confié l’organisation de cette grande fête à une personne d’expérience qui veut tout simplement mettre de la joie à l’aube de cette grande fête, Marilyn Tremblay. « La 3e Rue sera la partie du trajet où les mascottes, clowns et des surprises seront à la portée de tous spectateurs jusqu’à l’hôtel de ville. La 2e partie du trajet sera plus rapide et en véhicules. »

Pour garantir sa réussite, Marilyn s’est adjoint des partenaires importants comme la Ville de Chibougamau, le Club Lions de Chibougamau, La Costumière, TACC et Gauthier Musique.