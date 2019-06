Le point de service de Chibougamau a ouvert ses portes

La semaine dernière, le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie, point de service de Chibougamau, effectuait sa journée portes ouvertes. Une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation et ils ne l’ont surement pas regretté.

En effet, l’équipe composée de Claudie, Isabelle, Marie-Soleil et Nicolas s’était bien préparée pour recevoir leurs visiteurs le 5 juin dernier. Le point de service de Chibougamau est situé à Place le Chainon et les intervenants avaient préparé une journée interactive à laquelle les invités ont participé à la plus grande joie de la coordonnatrice Claudie Savard. Le Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie a pour mission de favoriser l’intégration économique et sociale pour les jeunes de 16 à 35 ans sur son territoire. « Nous avons les services qui s’adressent directement à ces derniers afin de donner les outils leur permettant de vivre sainement sur le plan personnel, social et financier, ce qui a un impact à long terme sur l’autonomie», souligne Claudie Savard.

Une présentation

Nicolas a parlé de la persévérance et de l’accompagnement scolaire pour les 15 ans et plus. Isabelle a suivi avec l’importance de l’autonomie personnelle et sociale en donnant comme exemple un jeune, qui ne travaillant pas et n’ayant plus d’argent, aura de la difficulté pour subvenir à ses besoins. Marie-Soleil a poursuivi avec l’implication communautaire comme le bénévolat et le volontariat. Cette implication peut aller aussi loin que sensibiliser l’entrepreunariat dans des classes ou aider à développer un projet étape par étape. Nicolas a aussi précisé qu’il existait un programme d’éducation financière pour les 15 à 30 ans. Interactif vous dites? Véritablement un feu roulant d’explications sur les différents services qui sont accessibles, gratuits, personnalisés et confidentiels.

Pour vérifier si les visiteurs avaient bien écouté et compris les informations : un petit jeu questionnaire sur les cellulaires de chacun avec un pointage pour couronner les meilleurs. Qui dit mieux?

Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie du 1er avril 2018 au 31 mars 2019

Visiteurs au total : 255

Personnes rejointes par ses kiosques : 330

Personnes rejointes par ses ateliers : 291

Personnes sur les services d’aide à l’emploi : 62

Participants sur le Créneau Carrefour jeunesse :115

(Données fournies par le CJEJ)