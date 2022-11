Le Prix Hommage Ainés Nord-du-Québec 2022 à Daniel Forgues

Conseiller municipal de Chapais, Daniel Forgues s’est vu remettre le Prix Hommage Ainés, qui souligne l’engagement bénévole exceptionnel d’un ainé, par la ministre déléguée à la Santé et aux Ainés, Sonia Bélanger.

Dix-sept autres récipiendaires ont été célébrés dans les autres régions du Québec.

L’attribution du prix à M. Forgues fait suite à la recommandation de la Table régionale de concertation des ainés du Nord-du-Québec.

Cinquante ans d’engagement

Daniel Forgues, aujourd’hui âgé de 81 ans, est conseiller municipal à Chapais depuis 2009, où il a étéresponsable du dossier des ainés lors de ses quatre mandats. Selon le formulaire de candidature rempli d’après ses indications, M. Forgues fait du bénévolat depuis 50 ans. Au fil des ans, notamment, il a été impliqué avec les Frontiersmen, les clubs Lion et Mooses. Il a siégé de 2013 à 2017 au conseil d’administration de l’Appui pour les proches aidants du Nord-du-Québec. Il est membre du Club de l‘âge d’or de Chapais.

Forgues faisait partie des 13 ainés de Chapais à recevoir la Médaille du lieutenant-gouverneur en 2014.

Déterminé, rassembleur, généreux

La présidente de la Table régionale de concertation des ainés du Nord-du-Québec, Lucette Larochelle, présente Daniel Forgues comme étant « déterminé, constant dans ses engagements, polyvalent, rassembleur, généreux ».

« Il travaille bien en équipe, de dire Lucette Larochelle, il est généreux de son temps. Il est à l’aise de donner ses idées, délicatement. » Et il écoute aussi celles des autres, convient-elle.

La présidente directrice générale du Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, Nathalie Boisvert, a salué la distinction remise au conseiller municipal de Chapais.

« Nous sommes très fiers et heureux que le Prix Hommage Ainés 2022 ait été remis à M. Forgues, a écrit Mme Boisvert à La Sentinelle. Pour avoir eu l’occasion de le côtoyer lorsqu’il était membre du conseil d’administration du CRSSS de la Baie-James, j’ai pu apprécier son engagement envers la population et son souci que les soins et services offerts soient de grande qualité. Bravo et merci de sa grande implication dans notre région. »

Très mérité

Président de l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) et maire de Matagami, René Dubé a eu l’occasion de côtoyer Daniel Forgues au sein de l’institution susnommée et du Gouvernement régionale Eeyou Istchee Baie-James. L’ARBJ soulignera le prix décerné à Daniel Forgues lors de sa prochaine rencontre.

« C’est très mérité, assure M. Dubé. […] C’est important de souligner les personnes d’expérience impliquées dans la communauté et c‘est un des beaux exemples. […] Les gens qui s’impliquent dans leur communauté et dans la région sont une richesse extraordinaire pour le milieu. »

Pour le président de l’ARBJ, le Prix Hommage Ainés est une belle marque de reconnaissance, une belle petite tape dans le dos pour les gens qui ont leur milieu à cœur.

Inspiré par sa mère

Daniel Forgues s’est dit « très heureux » qu’on lui ait décerné cette reconnaissance. Il s’est même déplacé à Québec pour la recevoir.

Sa mère était elle-même une bénévole dans plusieurs secteurs des loisirs dès l’arrivée de la famille à Chapais en 1955, dit M. Forgues, pour qui elle a été une inspiration.

« Ça a toujours été en moi d’aider, ajoute Daniel Forgues. C’est automatique. Je ne sais pas pourquoi, j’ai toujours aimé aider les gens. »

Le bénévole au long cours professe un certain scepticisme sur la volonté des nouvelles générations à s’engager auprès des autres. « Je ne vois pas les jeunes s’impliquer », dit-il.

Sans être interrogé à ce propos, le maire de Matagami a abordé de lui-même la question. « Y’en a des jeunes qui sont impliqués, avance René Dubé. […] Il faut collaborer avec eux et leur faire de la place. […] Ils peuvent réellement faire changer les choses. »

Pour le politicien jamésien, ces nouvelles générations ont une vision et une manière de procéder différentesde celles des vieux et c’est bien ainsi.

Daniel Forgues succède à Darquise St-Georges.