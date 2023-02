Le projet de garage municipal est bien reçu

Les élus de Chibougamau ainsi que tout le personnel impliqué dans le projet d’un nouveau garage municipal ont présenté leur projet à la population lors d’une séance d’information publique qui a eu lieu la semaine dernière à l’hôtel de ville de Chibougamau.

Installations désuètes

Le projet de nouvelles installations pour les travaux publics de la Ville de Chibougamau n’était un secret pour personne. Depuis plusieurs années, les équipements municipaux sont répartis dans divers lieux de travail ce qui mine l’efficacité. C’est d’ailleurs en présentant une vidéo que la trentaine de personnes présentes à cette consultation ont pu voir de leurs yeux les problématiques rencontrées quotidiennement par les employés municipaux et le besoin de nouvelles installations. « L’objectif est de regrouper tous les équipements dans un même lieu pour être plus efficace », rappelle la mairesse Cyr en début de séance.

Équipement éparpillé

C’est que, présentement, les équipements et activités des travaux publics sont répartis sur trois sites. Il y a les bureaux et le département mécanique qui sont sur la 5e Rue; le bâtiment qui est récent est partagé avec le service Incendie. Mais comme ce bâtiment est situé en pleine ville, le va-et- vient des camions lourds occasionne des plaintes venant du voisinage. Les portes de garage, côté mécanique, sont trop petites pour les nouveaux camions à ordures et, en plus, il y a un manque d’espace. D’ailleurs des abris temporaires sont installés, ce qui ne donne pas un look parfait en plein milieu de la ville. Le deuxième site est situé dans le secteur du Club de golf; le garage là-bas abrite principalement l’équipement roulant. Cependant, ce garage a une seule porte, les opérateurs doivent jouer au Tetris pour sortir les équipements. Par-dessus le marché, ce bâtiment n’a aucun système de ventilation et la toiture ainsi que le revêtement extérieur sont à refaire. Le troisième site est situé au lac Caché, à la jonction de la 167 et de la 113, ce qui n’est pas très efficace et le bâtiment ne pourra être utilisé encore longtemps vu son état.

« Nos bâtiments sont désuets et nécessitent des travaux majeurs. Il y a beaucoup de perte de temps au début des quarts de travail vu les distances et le fait que nos équipements sont dans des zones résidentielles, ce n’est pas idéal », selon Mathieu Quessy-Beaudoin, directeur service Technique et hygiène du milieu.

Nouveau bâtiment

Le nouveau bâtiment qui a été retenu et présenté à la population permettra de maximiser l’efficacité des activités, de concentrer les activités administratives en un seul endroit et d’avoir un bâtiment adapté à l’ensemble de la flotte de véhicules de la ville. L’estimation du cout de construction est de 14 M$ incluant la conception, la construction et la surveillance. La part de la Ville sera de 8,4 M$. Une subvention de 5,1 M$ a été accordée par le gouvernement ainsi qu’une somme de 500 000 $ par la Société du Plan Nord. Il s’agit d’un bâtiment qui sera situé dans la zone industrielle du boulevard Hamel, avec 8 portes de garages dont 4 pour l’entreposage des équipements, 4 pour le département mécanique et une zone d’entreposage. Les bureaux administratifs des travaux publics seront également déplacés dans le nouveau bâtiment.

Les appels d’offres ayant déjà été déposés, l’ouverture des soumissions est prévue pour le mois de février. Deux mois plus tard, les contrats devraient être octroyés, pour un début des travaux qui dureront un an en mai. La mairesse a voulu mettre un bémol. Les soumissions ne doivent pas dépasser les prix du maximum fixés par le conseil. « Si les soumissions dépassent la limite que nous nous sommes fixés, nous ne pouvons pas aller de l’avant avec le projet », a confirmé la mairesse à une question d’un résident qui s’inquiétait des dépassements de cout possibles. « Nous avons confiance dans les estimations qui ont été faites, mais nous avons une limite à ne pas dépasser », dit-elle.

Les sites qui seront abandonnés seront soit démolis ou vendus. Le terrain à côté des installations sur la 5e Rue sera à vendre également. Tous les documents sont disponibles pour le public sur le site de la ville et les gens qui seraient en désaccord avec le projet peuvent signer le registre de contestation de l’emprunt le 6 février prochain au bureau du service de Greffe de la Ville de Chibougamau de 9 h à 19 h.

@Légende : Une trentaine de personnes étaient présentes lors de la séance d’information publique.