Le quartier des Chantiers : c’est pour bientôt

Six maisons modulaires seront érigées à Chibougamau dès le dégel dans le quartier dévolu aux employés de Chantiers Chibougamau et à leur famille.

Ce quartier est situé dans la zone résidentielle 31 R.

« Les six maisons sont pratiquement prêtes, dit le directeur exécutif, développement corporatif de la compagnie, Frédéric Verreault. Il y aura au total 39 unités dans le quartier. Notre volonté, à la lumière de ce qu’on sait maintenant, c’est qu’à la pause des vacances en juillet, une dizaine d’unités soient installées. À la fin de 2023, on veut avoir installé 20 maisons, terminé tous les travaux paysagers et construit les trottoirs. »

De A à Z

Le 14 avril dernier, la Société du Plan Nord annonçait qu’elle accordait une subvention de 2,8 M$ à Chantiers Chibougamau pour construire une quarantaine de maisons unifamiliales

Le fabricant de matériaux de construction savait depuis plus d’un an que ces subsides lui seraient versés et avait dès lors commencé à engager des dépenses pour sa réalisation. Chantiers Chibougamau prend tout à sa charge, depuis la construction des rues jusqu’au prix des maisons en passant par le prolongement du réseau d’aqueduc et le branchement au réseau électrique.

« C’est le projet qui absorbera le cout des infrastructures qui seront bâties. […] Pas un sous n’est déboursé par la ville, affirme Frédéric Verreault. […] L’aide gouvernementale vient assurer que la location soit raisonnable pour les occupants des maisons. […] Il y a des subtilités, mais on peut dire qu’on va louer au prix coutant. »

La compagnie est déjà propriétaire d’une douzaine de maisons et d’une tour de 23 unités à Chibougamau.

Plus d’une centaine

Selon l’estimation de M. Verreault, le nouveau quartier abritera plus d’une centaine de nouveaux citoyens.

Les maisons seront construites et installées au fur et à mesure des ententes avec les employés-locataires.

« Ce sera terminé au plus tard en 2024 », anticipe le directeur.

Les futurs occupants des maisons ont-ils été identifiés? « Pas nécessairement, pas à 100 % », répond Frédéric Verreault, qui préfère ne pas s’engager à dire s’ils seront citoyens canadiens.

« Peu importe, dit-il. Il n’y a pas de ligne directrice. Ce qui est sûr, c’est que ce sera des Néo-Chibougamois. S’il y a 15 nouveaux travailleurs du lac Saint-Jean qui disent « on s’en vient », c’est à eux que c’est destiné. »

Des bénéfices pour la communauté

Même rempli à pleine capacité, le quartier des Chantiers ne comblera pas les besoins en main-d’œuvre de la compagnie; nonobstant, Frédéric Verreault avance que l’opération sera bénéfique « pour la région, pour la communauté ». « On a des maisons pour accueillir les familles, fait-il valoir. Ça fait des conjoints et des familles qui s’établissent aussi à Chibougamau pour bâtir le noyau d’enfants scolarisés, le club de natation, etc. Les […] conjoints, conjointes peuvent répondre aux besoins de main-d’œuvre dans les autres commerces et entreprises. »

Au Pavillon du 49e

Pendant ce temps, ailleurs à Chibougamau, l’organisme sans but lucratif Pavillon du 49e prépare le terrain pour deux édifices de chacun 20 logements. Ils comprendront 24 unités de 5 1/2, 14 de 4 1/2 et 2 de 3 1/2. « C’est un contrat clé en main avec Chantiers Chibougamau qui est en train de faire les 44 modules », explique le président de l’organisme, le conseiller municipal Luc Michaud.

Ce dernier affirme que des logements sont déjà loués à des Chibougamois et qu’il poursuivra la promotion de l’offre les 5, 6 et 7 mai au kiosque du Pavillon du 49e au Salon du commerce de Chibougamau. « Je n’aurai pas de photos, mais je vais avoir des croquis 3D, 2D, des plans, la dynamique, dit M. Michaud. […] Ça sera des loyers abordables, mais abordables pour du monde qui travaille à Chibougamau, quatre étages, avec des gicleurs, un ascenseur, insonorisés et sécurisés. »

Le trou pour les fondations sera creusé en mai. Les logements du premier édifice devraient être disponibles à partir de septembre prochain, ceux du second en décembre ou en janvier.