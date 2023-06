« Le retour des évacués dépend de la température » – François Bonnardel

Pas question pour le ministre de la Sécurité publique de spéculer sur une date possible du retour des Chibougamois dans leur localité. Tout dépend de la température.

Une chose est toutefois certaine pour François Bonnardel. « Les conditions météorologiques et surtout les vents vont nous aider ou pas. C’est prématuré de donner une date. Je souhaiterais dire à la population que vous pouvez retourner à la maison, mais ce n’est pas le cas. On évalue la situation constamment », a-t-il déclaré à l’occasion d’un point de presse qu’il a donné jeudi matin, en direct de l’hôtel de Ville de l’endroit.

Même son de cloche de Manon Cyr, la mairesse de Chibougamau qui soutient, pour sa part, que ce sont les deux prochains jours qui seront déterminants. Avant de se rendre à la rencontre devant les médias, elle en a profité pour visiter la quarantaine de personnes évacuées qui séjournent au Centre sportif Benoît-Lévesque. « Je remercie mon collègue Serge Bergeron et toute la population pour l’aide apportée à mes citoyens. Mais il y a une bonne nouvelle : les opérations de la SOPFEU ont porté fruit. Je n’ai jamais autant souhaité qu’il pleuve », a-t-elle mentionné.

Programme d’indemnisation

François Bonnardel a profité de son passage à Roberval pour confirmer qu’un programme d’indemnisation sera dévoilé dans les prochains jours. « Il sera disponible autant pour les municipalités que pour la population. On ne va pas abandonner personne et nous sommes conscients des difficultés que plusieurs personnes vivent et des dépenses extraordinaires que doivent supporter les municipalités. »

Quant aux entreprises qui perdent de l’argent suite à l’arrêt des opérations forestières, le ministre laisse entrevoir que Québec leur viendra en aide. « On m’a interpellé autant du côté de Senneterre qu’aujourd’hui par des sociétés de votre région qui vivent des situations particulières. Mercredi, au conseil des ministres, j’ai fait part de cette problématique à Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. »

Bilan des feux de forêt

« Jeudi matin il y avait encore 137 feux actifs, dont 83 non maîtrisés. La SOPFEU en combat 35. Dans votre région, on dénombre 58 feux, dont une douzaine, qui sont combattus par nos équipes. Nous avons une dizaine d’avions-citernes qui volent depuis ce matin. Demain matin une quarantaine de militaires se déplaceront du côté de Chapais. Une dizaine d’hélicoptères survolent la région en support. »

Au Québec, jusqu’à ce jour près de 520 000 d’hectares brulés et 12 600 personnes demeurent toujours évacuées.