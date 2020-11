Le Salon des Arts en Nord se déploie

Le Salon des Arts en nord a lieu du 27 au 30 novembre, mais cette 11e édition se fait virtuellement. Au cours des 10 dernières années, à la fin du mois de novembre, la population a pris pour habitude de se rendre au Salon des Arts en nord. Un endroit idéal pour choisir des cadeaux de Noël tout en encourageant les artistes et artisans de la région.

Nous avons rencontré la présidente des Arts en nord, Anne-Marie Allard, qui était heureuse de nous confirmer que la 11e édition aurait bel et bien lieu, mais de façon virtuelle. « Nous avions presque décidé de ne pas produire la 11e édition. C’était devenu très complexe avec les mesures sanitaires imposées par la pandémie. L’espace est très restreint à l’hôtel de ville de Chibougamau et la distanciation était presqu’impossible à assurer. J’avoue que nous en avions presque fait notre deuil. Nous avions même songé à le présenter sur deux fins de semaine avec au plus douze artistes/artisans à la fois. Encore là, le problème de distanciation se posait, sans parler d’un registre, etc. Cependant, lors de notre assemblée générale du 2 novembre dernier, quelqu’un nous a lancé l’idée d’un salon virtuel. On nous proposait même l’aide nécessaire pour mener ce projet à bon terme. Pour nous, c’était de l’inconnu, mais nous avons décidé d’innover et de prendre les mesures pour y arriver, même si nous ne sommes pas familiers avec ce genre de présentation. En très peu de temps, on a foncé.»

Problème d’espace

Au cours de la conversation, Anne-Marie Allard mentionne que le problème pour ce genre d’exposition est de trouver une salle adaptée. « Oui, il y a des salles à Chibougamau plus grandes que celle de l’hôtel de ville qui ne peut recevoir plus de 24 ou 25 exposants. Et puis il y a l’éclairage. Aux autres endroits, il s’avère nettement insuffisant pour bien présenter les œuvres. Même à l’hôtel de ville, où une bonne luminosité est apparente, nous devons ajouter des spots de lumière et c’est déjà assez compliqué. Dans une salle plus grande qui ne serait pas adaptée, ce serait presqu’impensable, voire quasi impossible. »

L’an passé, 585 personnes ont défilé au cours de la fin de semaine. Cette année, avec près de 300 personnes par jour, la distanciation aurait été tout simplement très difficile. Surtout lorsque les visiteurs s’arrêtent aux différents kiosques pour discuter avec les artistes et artisans, des attroupements se seraient produits et la difficulté de circuler se serait installée. Bref, il y aurait eu des bouchons de circulation.

15 participants

Du 27 au 30 novembre, les gens pourront donc se rendre sur Facebook au Salon virtuel des Arts en nord – Chibougamau où 15 artisans et artistes exposeront leurs œuvres. Comme l’explique la présidente : « Chaque artiste aura une courte vidéo de présentation et quatre photos de leurs œuvres changeront à chaque jour. En tout douze photos pour chaque artiste/artisan, c’est peu. Toutefois, plusieurs d’entre eux sont aussi sur des sites particuliers où on peut en découvrir plus. Certains artistes/artisans offrent des facilités pour le paiement des achats. Les visiteurs pourront les contacter en privé pour connaitre le prix des œuvres et savoir si elles sont encore disponibles. Nous effectuerons aussi le tirage de deux paniers de cadeaux. Pour participer au tirage, il suffira de cliquer sur J’aime et de commenter. C’est nouveau et nous espérons que les gens se rendront nombreux pour cette première exposition virtuelle. Peut-être qu’un jour il pourrait y avoir un Salon des Arts en nord en présentiel et un autre en mode virtuel dans une même année… On ne sait jamais.»

Les exposants et exposantes sont : Guy Lalancette, Danielle Meilleur, Pierre Bureau, Jocelyne Grondin, Françoise Frigon, Mélanie Thibault, Nathalie Lapointe, Beth Sealhunter-Longchap, Karen Belleau, Emmanuelle Gendron, Jasmine Gagné, Nadia Simard, Adrienne Roseberry, Alexandra Trottier et Anne-Marie Allard.

Les Arts en nord remercient leurs généreux partenaires : le député Denis Lamothe, la mine Troilus, la Ville de Chibougamau, les Chantiers Chibougamau, le journal La Sentinelle et Planète 93,5. Sans leur apport financier, la publicité aurait été plus difficile. Ils tiennent aussi à remercier Marie-Michelle Leblanc qui les a généreusement introduits à cette aventure.