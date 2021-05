Le Sentier du bonheur a plusieurs nouveautés à proposer

Maintenant que les infrastructures du Sentier du bonheur sont complétées, il est de plus en plus achalandé. Lors d’une entrevue, c’est toujours une Dany Larouche avec encore du feu dans les yeux qui nous parle du sentier mais aussi, ce qui est très nouveau, elle nous parle de Dany Larouche et de ses ambitions pour l’avenir comme celle de devenir conférencière.

Ce n’est un secret pour personne que, depuis 9 ans, Dany Larouche a toujours tenu le Sentier du bonheur à bout de bras pour y apporter des améliorations et aussi pour lui donner un sens qui se rapporte, disons-le, à ses valeurs humaines. « Nous recevons plus de 3 000 visiteurs par année, c’est quand même important. Maintenant, les infrastructures sont terminées. Le sentier pédestre se limite à environ 2,5 kilomètres. Il fonctionne 12 mois par année avec quelques semaines d’arrêt lors du dégel. Il est aussi possible de se rendre en auto jusqu’aux trois quarts du parcours thématique. Les visuels tout au long du sentier parlent de vraies valeurs, celles du cœur telles que la famille, la joie, l’amitié et, bien sûr, le bonheur. Les gens peuvent donc se recentrer sur ce qui compte vraiment. »

Trois nouveautés

Comme nous l’a expliqué madame Larouche, avec la belle température, les visiteurs pourront apprécier trois nouveautés. La première nouveauté est un parcours nature qui a été confectionné avec l’aide de professionnels. « Les utilisateurs peuvent relever 12 défis physiques dont 2 sont inspirés de Ninja Warrior. Il y a trois niveaux de difficulté afin de satisfaire tout le monde sous le thème de la persévérance. Il y a aussi une réflexion à chacun des défis.»

En second lieu, un dépliant est en préparation et il sera disponible au début du parcours d’ici quelques jours.: « Il permettra de vivre une expérience plus complète sur le plan intérieur. Il contiendra des instructions ainsi que la démarche à suivre. »

Jamais deux sans trois! Alors la troisième nouveauté est la possibilité d’avoir une visite guidée et même avec un petit train pour ceux qui le désirent. « Un guide racontera l’historique du Sentier du bonheur. Il faut obligatoirement réserver à l’avance. Le petit train est très apprécié par les personnes à mobilité réduite et il peut transporter une chaise roulante. »

Aux couleurs du bonheur

Dany Larouche est rarement à court d’idées. Elle le démontre encore alors qu’un nouveau projet est en préparation afin de soutenir monétairement le Sentier du bonheur. Il s’agit d’un disque qui sera bientôt mis sur le marché avec différents chanteurs et qui porte le nom d’Aux couleurs du bonheur. « Le projet est très avancé et il y a déjà des chansons d’enregistrées. Il y aura plusieurs artistes de la région dont 2Frères qui ont rapidement accepté de participer. Ce n’est pas surprenant, car ce sont des gens de cœur. David Grenon nous a aussi confirmé sa présence. Le disque devrait être disponible à l’automne. »

Conférencière

Celle qui a mis au monde le Sentier du bonheur a toujours voulu que l’on parle d’un projet communautaire puisqu’il s’agit d’un OBNL. Voilà que Dany Larouche s’est donné un nouveau défi : elle veut devenir conférencière. « J’aime parler avec le monde, j’aime partage mon expérience et écouter celle des autres. Ma conférence sera très interactive et j’aimerais débuter à l’automne. Si ça marche et que je peux apporter quelque chose de positif au monde, c’est tant mieux. Si ça ne marche pas, ce n’est pas plus grave que cela. J’aurai essayé! »

Nous pouvons être assurés que si Dany Larouche avait douté d’elle-même, il n’y aurait jamais eu de Et si Noël revenait chez nous et encore moins d’un Sentier du b