Le ski de fond accessible et patience pour les pentes

Dans les dernières semaines, le directeur du Centre plein air Mont-Chalco, Daniel Caron, était heureux de pouvoir ouvrir 10 kilomètres de pistes pour les amateurs de ski de fond. Pour le ski alpin, si les astres et la pandémie collaborent, la montagne serait disponible vers le 19 décembre.

Depuis la semaine dernière, un tapis de neige long de 10 kilomètres est disponible autour du lac Gilman pour les amateurs de ski de fond. Comme le mentionne Daniel Caron : « Le 23 novembre, nous avons complété le tour du lac Gilman, soit près de 10 kilomètres de piste. Pour l’instant, c’est un long tapis de 14 à 15 pieds de large et c’est très beau. » Avec la fermeture de l’aréna, du secteur sportif et de la piscine, est-ce que les amateurs de glisse peuvent espérer se rendre au Centre plein air Mont-Chalco cet hiver? Le directeur nous a précisé : « Présentement, même avec le palier rouge, nous espérons ouvrir les pentes pour le 19 décembre. La prévente se poursuit donc et nous allons prendre toutes les mesures nécessaires pour la meilleure sécurité de tout le monde en collaboration avec la Santé publique. »

Une grande collaboration

Daniel Caron est bien conscient que rien n’est facile pour personne et il espère que le Centre plein air Mont-Chalco pourra mettre un peu de bonheur dans la vie des gens de la région. « Nous travaillons en étroite collaboration avec les représentants du CRSSSBJ qui nous aident grandement pour nous préparer pour cette ouverture. Ils sont toujours disponibles pour nous aider, non seulement au niveau des conseils, mais aussi au niveau financier. Nous avons obtenu une aide de 3 000 $ pour l’achat d’équipement de protection afin de rendre le centre très sécuritaire. Cela a permis l’achat de produits nettoyants, de masques et des visières pour le personnel. Je vais avoir des étudiantes et des étudiants qui vont s’occuper de rendre l’intérieur du chalet très sécuritaire », souligne le directeur.

Respect des consignes

Il est évident que les amateurs de glisse devront eux aussi respecter les consignes s’ils veulent que le centre de ski puisse demeurer ouvert. Comme l’explique Daniel Caron : « C’est évident que les visiteurs devront eux aussi nous aider à agir avec le respect des consignes. Cependant, je ne suis pas inquiet. Tout le monde est habitué maintenant au port du masque, au lavage des mains et à la distanciation sociale. C’est un peu devenu notre façon de vivre. Si nous devons nous limiter au niveau du nombre de personnes disponibles dans les pentes, nous allons devoir privilégier nos membres et diminuer les passes journalières. »

Selon les prévisions actuelles, le Centre plein air Mont-Chalco serait ouvert du 19 au 24 décembre avec fermeture les 25 et 26 décembre ainsi que le 31 décembre et 1 janvier. Il rouvrira ses portes dès le 2 janvier 2021.