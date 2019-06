Le terrain de golf reprend des forces

Le terrain de golf a ouvert ses portes le 22 mai dernier, mais la mauvaise température a laissé ses traces, surtout sur la qualité des verts.

Le directeur général du Club de golf de Chibougamau-Chapais, Michel Lallemand, aurait souhaité une ouverture un peu plus rapide, mais la mauvaise température du début de saison n’a pas aidé le travail des employés. Il aura donc fallu patienter jusqu’au 22 mai pour pouvoir fouler les allées du Club de golf de Chibougamau-Chapais. « Le printemps a été difficile, mais il ne faut pas oublier que l’automne a causé des dommages à nos verts. Il faudra un peu de patience à nos membres avant de pouvoir évoluer sur les verts auxquels ils sont habitués. Ils s’améliorent de jour en jour, alors il ne faut pas se décourager. »

Du bon travail

Le directeur général a tenu à préciser que les employés ont dû travailler fort en ce début de saison pour rendre le terrain praticable. Heureusement, tout est rentré dans l’ordre et les membres peuvent évoluer sur un terrain adéquat. La boutique est aussi fonctionnelle, tout comme le restaurant sous les bons soins d’Anne et Camil. « J’aimerais souhaiter un bon début de saison à tous les membres du club et les inviter à participer à nos activités tout au long de l’été », souligne Michel Lallemand.

Avec la collaboration du député Denis Lamothe, un tournoi-bénéfice au profit du Club de golf de Chibougamau-Chapais est en préparation. Plus de détails seront dévoilés au cours des prochaines semaines.