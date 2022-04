Le Tournoi amateur de Chibougamau peut dire « mission accomplie »

Le Tournoi amateur de Chibougamau avait lieu du 24 au 27 mars dernier à l’aréna de Chibougamau, après une absence de deux ans due à la pandémie. Du point de vue d’un des organisateurs, Olivier Fillion, l’engouement pour le tournoi ne s’est pas estompé malgré cette pause forcée.

C’est un total de dix-neuf équipes, réparties dans quatre catégories qui se sont disputé les honneurs. Le président du comité organisateur était content du déroulement du tournoi. « Nous avons eu droit à de très bons matchs de hockey. Les joueurs étaient très enthousiastes et ravis de pouvoir participer à l’évènement, et les spectateurs aussi. Ce fut un très beau week-end. »

Comme c’est la tradition, la partie qui clôturait le tournoi était la finale de la catégorie « open ». C’est l’équipe de Chantiers Chibougamau qui a battu les Chummies de la nation crie dans un match endiablé qui s’est soldé en prolongation par la marque de 5 à 4. Les spectateurs étaient nombreux tout au long de la fin de semaine et l’ambiance était festive.

Pour la cause

Le tournoi est enregistré en tant qu’association à but non lucratif. Depuis 2011, les profits amassés par le tournoi sont distribués à des familles de la région qui doivent se déplacer régulièrement dans les grands centres urbains pour des soins spécialisés pour leurs enfants.

Le comité organisateur invite quiconque qui correspond à la définition de la cause à entrer en contact avec eux pour obtenir de l’aide financière. Tout se fait dans la confidentialité. Le comité est formé de Patrick Lapointe, Philippe Boudreault, Jonathan Potvin, Olivier Filion, Cédric Morin ainsi que Kevin Lemoine. « Les gens peuvent nous contacter personnellement ou encore via notre page Facebook. Nous avons aussi une adresse courriel : tournoiamateurchibougamau@hotmail.com », nous explique Patrick Lapointe.

Remerciements

Le comité souhaite remercier tous ses commanditaires sans qui cet évènement ne pourrait avoir lieu, mais en particulier son partenaire principal, le Centre de formation professionnelle de la Baie-James. Aussi, le comité veut remercier Chantale Bouchard et la Ville de Chibougamau qui a dû tricoter quelque chose afin de réserver l’aréna puisque la date initiale prévue était en janvier 2022.