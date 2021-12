Le Tournoi de hockey amateur reviendra en janvier

La pandémie a eu un effet négatif sur plusieurs évènements et activités et, en 2021, le Tournoi de hockey amateur de Chibougamau n’a eu d’autre choix que de faire relâche. Cependant, la 13e édition devrait avoir lieu les 27 28, 29 et 30 janvier prochain.

Un communiqué du comité organisateur nous est parvenu dans lequel le président de cette 13e édition, Patrick Lapointe, a mentionné que le comité organisateur était très heureux de pouvoir reprendre du service. « Comme presque tous les évènements, nous avons dû annuler notre tournoi en 2021 en lien avec la pandémie. Mais heureusement, nous pourrons relancer le tout cette saison. Évidemment, ce sera différent de ce que nous avons connu par le passé. Le passeport vaccinal sera exigé pour les joueurs et les spectateurs et toutes les mesures sanitaires devront être respectées. »

Le comité organisateur a précisé que le tournoi affiche déjà complet alors que 20 équipes dispersées dans quatre catégories (open, A, B et C) se disputeront les honneurs. La formule sera la même que d’habitude, c’est-à-dire du jeu disputé à quatre contre quatre, ce qui a pour effet de présenter du jeu très offensif.

Une bonne cause

Ce tournoi a été mis sur pied pour une bonne raison et Patrick Lapointe rappelle que l’organisme est enregistré en tant qu’association à but non lucratif et que tous les profits générés par le tournoi sont remis à diverses familles de la région. « On sait que les enfants de la région qui sont atteints d’une maladie nécessitant des soins particuliers doivent se rendre régulièrement dans les grands centres pour obtenir des soins spécialisés qui ne sont pas disponibles ici. Cela engendre des frais pour les parents. Pour nous, c’est une façon de donner au suivant et de supporter des familles de chez nous. C’est une cause qui nous tient à cœur. »

Confidentiel

Le comité organisateur tient à souligner que les familles qui désirent un soutien financier sont appelées à entrer en contact avec lui. Tout se fait de façon confidentielle. Il est possible de le faire par courriel ou par message privé sur la page Facebook du tournoi.

tournoiamateurchibougamau@hotmail.com

https://www.facebook.com/tournoihockeyamateurchibougamau