Le Zéphir veut aider à améliorer l’ambiance au travail

Le jeudi 17 novembre prochain, l’équipe de la corporation Le Zéphir invite la population à venir prendre une pause de 15 minutes avec eux. Cette invitation veut faire en sorte que l’on prenne un moment pour contribuer à développer la confiance, le sentiment d’appartenance et le soutien social.

L’initiative de cette démarche vient directement du Mouvement santé mentale Québec, nous confirme la nouvelle directrice générale de la corporation le Zéphir, Valérie Loiselle. De nombreuses recherches reconnaissent le soutien social au travail comme un des éléments de protection du bienêtre psychologique extrêmement important. Au travail, comme dans les autres sphères de la vie, on a besoin de partager, d’être écouté·e, reconnu·e et aidé·e. Pour y arriver, il est important de prendre le temps de se rencontrer, de nouer des liens de solidarité et de s’amuser.

« Nous voulons en profiter pour rencontrer nos partenaires, qu’ils puissent voir nos installations mais, surtout, pour leur montrer l’importance de prendre une pause au travail pour la santé mentale », mentionne madame Loiselle. L’atmosphère générale et la qualité des relations sociales au travail peuvent contribuer à notre bienêtre, à réduire le stress, à soulager la pression et à donner le gout de se lever le matin pour aller travailler. Les Fêtes des voisins au travail, tout comme les pauses et les repas partagés, deviennent des moments pour apprendre à mieux se connaitre et à créer un sentiment de confiance.

Santé mentale régionale

La santé mentale des gens de la région est une des grandes préoccupations de la corporation le Zéphir. C’est pour cette raison qu’elle a mis sur pied un sondage en collaboration avec l’Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale 02. « Nous voulons nous faire un portrait réaliste de la situation dans la région. Il faut souligner aussi qu’il n’y a jamais vraiment de bons coups de sonde avec des statistiques réalistes sur le sujet au niveau du Nord-du-Québec et de Chibougamau-Chapais. »

Même si les données du sondage donneront l’état de la situation, Mme Loiselle a déjà une bonne idée des conclusions, puisqu’elles sont déjà vécues sur le terrain. La santé mentale des gens de la région n’est pas très bonne selon les constants de son équipe. Il y a beaucoup de travail qui se fait au Zéphir, beaucoup de demandes d’hébergement. « Les gens ne vont pas bien. La première chose qui nous vient à l’esprit c’est, bien sûr, la pandémie, oui, mais il y a aussi l’état financier des gens qui préoccupe. L’augmentation du prix des biens de consommation croisée avec les taux d’intérêts qui sont en hausse, beaucoup de gens sont anxieux », estime-t-elle. Le sondage permettra aussi de cibler les interventions puisqu’il révélera les besoins des gens.

Nouvelle directrice générale

C’est Valérie Loiselle qui a pris la relève de Louis Lalancette à la direction de la Corporation le Zéphir à la fin du mois d’aout dernier. Cette nomination est un grand défi, nous a-t-elle confié. « C’est des grandes chaussures à chausser, mais jusqu’à maintenant, ça va bien et je ne regrette pas d’avoir osé. Jusqu’à maintenant, j’adore. »

La façon de fonctionner de la nouvelle directrice est différente de son prédécesseur mais tout se passe bien. Malgré son départ, monsieur Lalancette n’est jamais plus loin que son cellulaire selon Mme Loiselle. Elle est très contente qu’il soit aussi disponible et tient à la remercier pour ces disponibilités. Valérie Loiselle nous a d’ailleurs confirmé que monsieur Lalancette sera encore derrière le Show du Zéphir dans le futur. « Ça reste son initiative et son bébé. En plus, c’est la meilleure personne que nous puissions avoir pour organiser ce type d’évènement puisqu’il a longtemps œuvré dans le milieu de la musique. »

Le jeudi 17 novembre prochain, de 13 h à 17 h, l’équipe de la Corporation le Zéphir vous invite donc à venir prendre une pause de 15 minutes avec eux et à visiter le Zéphir du même coup. Des collations et des breuvages « pause-café » vous seront servis.