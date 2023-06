Lebel-sur-Quévillon – L’exode perdure

Les conditions atmosphériques ne sont pas favorables à éteindre le feu et à permettre aux Quévillonais de réintégrer leur demeure mais des pompiers américains et portugais viennent prêter main-forte.

« Il fait beau soleil aujourd’hui et il n’est tombé que 0.8 millimètre hier sur le feu 344 », résume le maire Guy Lafrenière le 14 juin. Il ajoute qu’aucune goutte d’eau n’est venue apaiser le feu menaçant le projet minier d’Osisko, Windfall.

« Les conditions météorologiques rendent la situation difficile et imprévisible, rapporte le maire, mais il n’y a pas de danger pour la ville de Lebel-sur-Quévillon et pour l’usine Nordic Kraft. L’intensité est très forte. Les attaques aériennes continuent et les équipes au sol travaillent sur le feu. »

Le maire a survolé le feu en hélicoptère le 13 juin. « C’est immense », dit-il.

De l’aide

Mercredi le 14 juin, un groupe de pompiers américains prépare ses quartiers à l’aréna local; demain, un groupe de 60 d’entre eux se mettra à l’œuvre. Une centaine de pompiers portugais arrivent progressivement à Lebel. « Ils devaient aller sur Windfall mais à cause des feux sur les routes forestières 3 000 et 5 000, ils vont s’installer à Lebel-sur-Quévillon », précise Guy Lafrenière.

Ils seront hébergés dans les chambres d’un hôtel et dans des tentes sur le terrain autour. Le personnel de l’entreprise est attendu l4 ou le 15 juin.

Le formulaire pour le dédommagement de 1 500 $ par résidence principale est en ligne sur le site du gouvernement québécois, a souligné le maire.

Rencontres avec les commerçants

Le maire initiait le 14 juin au matin une série de rencontres quotidiennes avec les commerçants locaux. « Ils ont hâte de rentrer, dit-il. Ça fait 12 jours qu’on est évacués. Il n’y a plus de services, dit-il. Si quelqu’un se blesse, l’hôpital est fermé. »

La population évacuée est répartie à Montréal, Amos, Rouyn-Noranda, et Val-d’Or. Presque 200 Quévillonais sont abrités à la polyvalente de Senneterre.