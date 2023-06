Lebel-sur-Quévillon – Retour le 18 juin

C’est le dimanche 18 juin que la population pourra revenir à Lebel-sur-Quévillon.

Le maire Guy Lafrenière en a fait l’annonce sur la page Facebook de la ville le 16 juin à 11h.

Au moment d’écrire ces lignes, le feu 344, qui menaçait la ville, n’est toujours pas sous contrôle.

« Mais il n’est pas dangereux ni pour la ville ni pour l’usine précise le maire. […] L’objectif est de contenir la tête du feu et la portion qui est près de la route 113. »

Au moment d’écrire ces lignes, le feu est à 3,5 kilomètres de la 113. Le protocole de retour à la maison, qui sera partagé le 17 juin à 11h par le maire, tiendra compte de cette proximité et de la nécessité de ne pas provoquer de bouchon dans ce secteur. Le protocole sera élaboré avec la Sûreté du Québec.

Un retour progressif

Lorsque reviendra la population, le centre de santé, la station-service, l’épicerie et le dépanneur seront ouverts.

« Hier et aujourd’hui [le 15 et 16 juin], dévoile le maire Lafrenière, les gens des services essentiels sont revenus, ceux du centre hospitalier, de l’épicerie, du dépanneur, du poste de gaz, du motel où seront logés les pompiers portugais et quelques employés municipaux. Aujourd’hui, des gens de la restauration sont rentrés et demain, ce sera des commerçants qui viendront rouvrir leur magasin. »

Guy Lafrenière précise que les mineurs ne sont admis à Lebel-sur-Quévillon avant la réouverture de l’hôpital dimanche.

Le 344

Le feu 344, qui a débuté le 2 juin, a brûlé une superficie estimée par la Sopfeu à 145,362 hectares.

Une centaine de pompiers américains sont au travail pour l’éteindre. 140 pompiers portugais sont attendus en soirée du 16 juin. Ils pourraient être mis à contribution sur le feu 344, autrement, ils seront affectés aux feux plus à l’est de la ville, les 274 et 369.