L’entrepreneuriat est en santé dans la région

La semaine dernière se tenait la 24e édition du Gala OSEntreprendre Nord-du-Québec. Cet événement est organisé par la Société d’aide au développement des collectivités de Chibougamau-Chapais (SADC). Dans un gala sous forme virtuelle, ce ne sont pas moins de 24 distinctions qui ont été partagées parmi une foule d’entreprises et entrepreneurs qui ont été honorés durant cette soirée.

Cette année, le gala avait choisi comme présidente d’honneur Cynthia Lavoie, vice-présidente chez Hydrau-Mécanic de Lebel-sur-Quévillon.

Faire briller l’entrepreneuriat

« Le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région. Pour les entreprises, le défi leur permet, entre autres, de valider leur projet, d’exprimer leur passion et d’élargir leur réseau », lance dans son mot de bienvenue Annie Potvin, directrice générale de la SADC qui est l’organisation responsable du gala depuis 15 ans. Pour ce qui est du volet étudiant, il permet de les inspirer, les former et les aider à développer leur créativité en leur offrant des occasions d’entreprendre. Le gala fait donc rayonner différents modèles d’affaires et permet surtout d’allier l’expérience des entrepreneurs à la soif d’apprendre des étudiants.

Responsable du défi OSEntreprendre, Patsy Lévesque de la SADC est très satisfaite de la participation particulièrement en ces temps de pandémie. « Malgré la pandémie, il y a eu beaucoup d’inscriptions au volet scolaire et au volet création d’entreprise. On voit que ça continue quand même malgré la situation particulière que nous connaissons depuis 2 ans. »

Madame Lévesque est particulièrement fière de la nouvelle catégorie qui se nomme « faire affaire ensemble ». « C’est la deuxième année, lance-t-elle, et déjà 11 entreprises étaient inscrites. Pour le NDQ, c’est excellent. L’organisation a même reçu des félicitations du national pour ce volet. Cette bourse d’un montant de 5 000 $ a été créée afin de faire rayonner des entreprises qui se démarquent par l’évolution de leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois et leurs valeurs à faire des retombées tangibles qui contribuent à forger un Québec fier, innovant, engagé et prospère.

L’entrepreneuriat en santé

Quand on regarde le nombre d’entrepreneurs et d’entreprises qui se sont inscrits dans les différents volets du concours, on peut sans aucun doute affirmer que le monde entrepreneurial est en santé dans la région. Mme Lévesque est du même avis. « Je trouve qu’il est en bonne santé au NDQ, mais particulièrement à Chibougamau-Chapais. Malgré la pandémie, ça va très bien. Les gens sont passionnés, ils ont de bonnes idées. Même chez les jeunes, c’est impressionnant. Il va y avoir de la relève, c’est certain. »

Retour avec un vrai gala

Le gala n’a pu être présenté lors de sa 22e édition et l’a été de façon virtuelle depuis deux ans. Selon Mme Lévesque, les gens aiment mieux la formule traditionnelle de gala, mais les deux années présentées en virtuel ont apporté des innovations qui seront surement conservées dans l’avenir. Comme la région est grande et que le désir de l’organisation est de couvrir tout le territoire, une formule hybride n’est pas écartée non plus pour l’avenir, histoire de rejoindre plus de gens. Il n’y a aucune décision de prise, mais il y aura surement une réflexion. « Si on prend par exemple le côté scolaire, ça va rester virtuel je crois bien, lance Mme Lévesque. Ça permet aux étudiants d’être avec leurs enseignants et enseignantes dans leur classe et d’assister au gala et de rentrer à la maison pas trop tard sans faire des heures de route pour ceux qui sont loin de l’endroit choisi pour la soirée. On évite aussi les déplacements qui peuvent être longs dans notre région. Toujours en considérant que les temps ne sont faciles pour personne, particulièrement pour les entrepreneurs, les commanditaires restent au rendez-vous. Il y a des coupures de budget puisque les temps sont un peu plus durs mais, dans l’ensemble, ils répondront présents. » Lors de ce gala, 25 prix ont été remis aux lauréates et lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs. Des bourses totalisant près de 41 000 $ ont été décernées à ces élèves et ces nouveaux entrepreneurs.

Crédit photo : Courtoisie SADC