L’équipe de la 54e édition du Festival Folifrets est prête

Le moins que l’on puisse dire c’est que le président de la 54e édition du Festival Folifrets Baie-James, Marc Surprenant, est très fier de son équipe. À quelques jours avant le début du festival, le président invite la population à participer aux différentes activités.

Comme certains de ses directeurs, le président souligne la difficulté de trouver des bénévoles ce qui oblige l’organisation à apporter certaines modifications. C’est ainsi que, pour la Randonnée du président, les participants vont demeurer dans les limites de la municipalité. « Il est difficile de trouver des bénévoles. Alors nous avons décidé de faire le plein des motoneiges chez Sonic. Un camion sera à cet endroit et ce sera beaucoup plus sécuritaire. J’aimerais avoir plus de 700 motoneiges au départ. Nous espérons aussi plus de participants pour le crosscountry. Ce serait un beau cadeau pour notre organisation. Il faut aussi espérer que la température sera de notre bord. »

(D’autres détails sur le festival Folifrets dans notre édition spéciale papier.)